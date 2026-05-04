MLB: Esta es la única alternativa para los Mets de Nueva York en mayo y junio

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Nota de: Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Los Mets de Nueva York todavía pueden hacer el milagro de llegar a la postemporada de la campaña 2026, pero para ello tienen que comenzar a ganar si o si en el presente mes de mayo y el venidero de junio. De lo contrario no llegarán a ninguna parte.

No obstante, para allanar esa proeza debe ocurrir otro milagro y este se centra en que sus valiosas estrellas como Francisco Lindor y Juan Soto, principalmente, se recuperen de las lesiones que los han acosado en las últimas semanas, al igual que los lanzadores abridores y relevistas que se encuentran fuera debido a sus dolencias.

Esta es la parte más difícil de solventar, por lo que la gerencia del equipo neoyorquino debería comenzar a gestionar en forma urgente la firma de uno o dos lanzadores de jerarquía que les permita desahogar ese departamento tan vital para un equipo de beisbol.

Para curar heridas

Los Mets tienen la oportunidad perfecta para "curar" sus heridas, ya que el calendario de mayo y junio les ofrece varios respiros contra equipos que también están sufriendo en la tabla.

1. Mayo: El mes de la recuperación

Si los Mets quieren llegar a octubre, tienen que ganar estas series sí o sí:

Detroit Tigers (12 al 14 de mayo): Detroit sigue en reconstrucción y es una serie en casa (Citi Field) donde Nueva York debería barrer o al menos ganar 2 de 3.

Washington Nationals y Miami Marlins (segunda quincena de mayo): Ambos son rivales directos de división que actualmente están en la parte baja de la clasificación junto a los Mets. Estas son "series de 6 juegos" porque cada victoria suya es una derrota directa de quien intentas alcanzar.

Cincinnati Reds (25 al 27 de mayo): Otro equipo inconsistente que visitará Queens a finales de mes.

2. Junio a seguir el impulso

Cardenales (9 al 11 de junio): Aunque son competitivos, no están en su mejor momento histórico, lo que abre una ventana de oportunidad.

Kansas City Royals y Boston Red Sox: A finales de junio, los Mets enfrentan equipos de la Americana que han mostrado mucha irregularidad en sus relevos.

3. La "Trampa" en el camino

No todo es color de rosa. En medio de este calendario cómodo, tienen la serie Subway Series contra los Yankees (15 al 17 de mayo). Los Yankees están volando alto este 2026 (segundos en el ranking de poder), así que esa serie será la prueba de fuego para ver si la mejoría de los Mets es real o solo un espejismo.

Las matemáticas son claras

Para que los Mets logren el milagro de la postemporada en este 2026, los números son claros y el margen de error es casi inexistente.

El cálculo matemático de lo que necesitan a partir del lunes 4 de mayo es el siguiente:

El Número Mágico: 85 Victorias

Históricamente, en el formato actual de tres comodines (Wild Card), el tercer puesto se suele asegurar con 84 u 85 victorias.

Récord actual: 11 victorias y 22 derrotas.

Victorias faltantes: 74.

Juegos restantes: 129.

Para llegar a esas 85 victorias, los Mets necesitan jugar para un porcentaje de victorias de .574 (74-55) el resto de la temporada. Ese es el ritmo que llevan actualmente equipos de élite como los Dodgers o los Yankees.

¿Podrán hacerlo?

Para alcanzar ese ritmo de .574, los Mets deben dominar las series contra equipos con récord perdedor:

Contra equipos "suaves" (Nacionales, Marlins, Rockies, Tigers): Deben ganar aproximadamente el 70% de los juegos (series de 3 juegos = ganar 2 o barrer).

Deben ganar aproximadamente el (series de 3 juegos = ganar 2 o barrer). Contra rivales directos (Phillies, Padres, Giants): Deben ganar al menos el 55% de los juegos (ganar la serie particular).

Deben ganar al menos el (ganar la serie particular). Contra potencias (Bravos, Dodgers, Yankees): El objetivo es sobrevivir (no ser barridos y rescatar al menos 1 de cada 3 juegos).

La meta a corto plazo

Para que el equipo sea considerado "comprador" y no tire la toalla en la fecha límite de cambios (julio), necesitan llegar al Juego de Estrellas con un récord cercano al .500 (mitad ganados, mitad perdidos).

Caso contrario deben despedirse de sus aspiraciones y comenzar a vender algunas de sus piezas valiosas e iniciar una reconstrucción para la temporada de 2027.