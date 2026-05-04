Regresa el "Chamo": Así aumenta la productividad de Jackson Chourio a los Cerveceros

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Los Cerveceros de Milwaukee finalmente reciben el respiro que tanto esperaban. La organización anunció este lunes la reactivación del jardinero venezolano Jackson Chourio, quien permanecía fuera de acción desde el pasado 26 de marzo tras sufrir una fractura en su mano izquierda.

El joven patrullero marabino se une al equipo justo a tiempo para iniciar una serie crucial de tres encuentros frente a los Cardenales de San Luis. Para abrirle paso en el roster, el equipo envió al jardinero Blake Perkins a la sucursal Triple-A en Nashville.

Un susto en el camino y luz verde médica

A pesar de la expectativa, el camino de regreso no estuvo libre de sobresaltos. El pasado sábado, durante su proceso de rehabilitación en Nashville, Chourio abandonó el encuentro tras golpearse el tobillo izquierdo con una pelota. Afortunadamente, el incidente quedó en un susto y no alteró los planes de su regreso a las Mayores.

"Físicamente, me siento muy, muy bien ahora mismo", comentó Chourio a la prensa a través de un intérprete. "Gracias a Dios, voy a poder salir ahí y darlo todo".

El origen de la lesión: un diagnóstico tardío

La baja de Chourio se remonta a los preparativos del Clásico Mundial de Béisbol. El 4 de marzo, durante un juego de exhibición de la selección de Venezuela contra los Nacionales de Washington, el lanzador Clayton Beeter impactó la mano del maracucho.

Aunque las pruebas iniciales no mostraron daños graves, el dolor persistió. No fue sino hasta finales de marzo, tras sentir molestias en un swing de control, que una resonancia magnética detectó una pequeña fisura en la base del tercer metacarpiano, una lesión que había pasado desapercibida en los primeros exámenes.

Una ofensiva urgida de dinamismo

El regreso de Chourio es vital para una alineación que ha lucido anémica en las últimas semanas. Con Christian Yelich (MVP de 2018) y Vaughn también en la lista de lesionados, Milwaukee ha carecido de profundidad y poder.

Hasta este lunes, los Cerveceros ocupaban los últimos puestos de la liga en los siguientes renglones ofensivos:

Jonrones: Solo 22 en la temporada (superando únicamente a los Gigantes de San Francisco).

Slugging: Un pobre .354, ubicándose apenas por encima de Boston y los Mets.

El factor Chourio: Velocidad y poder

A sus 22 años, el impacto de Chourio en el juego es innegable. El venezolano viene de demostrar que es una amenaza constante en las bases y en el plato, habiendo registrado al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas en cada una de sus dos primeras campañas en la Gran Carpa.

Con su regreso y la eventual recuperación de piezas como Yelich, Milwaukee espera retomar el dominio de la División Central y devolverle el miedo a los lanzadores rivales con un lineup finalmente completo.