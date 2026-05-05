MLB: Así se jugará la jornada de este martes 5 de mayo

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Todos los equipos vuelven a la acción este martes, 5 de mayo, luego de una jornada el día previo con 11 desafíos y por lo tanto, te mostraremos cuáles son los enfrentamientos a disputarse.

Varios ases de rotación se subirán al morrito en esta jornada y el venezolano Eduardo Rodríguez saldrá en la búsqueda de una nueva salida de calidad, como lo viene haciendo durante toda la zafra.

Juegos para hoy en la MLB

- Atléticos de Oakland (Luis Severino) vs Phillies de Philadelphia (Christopher Sánchez) 6:40 p.m.

- Orioles de Baltimore (Chris Bassitt) vs Marlins de Miami (Sandy Alcántara) 6:40 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Jovani Moran) vs Tigres de Detroit (Framber Valdez) 6:40 p.m.

- Azulejos de Toronto (Kevin Gausman) vs Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) 6:40 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Taj Bradley) vs Nacionales de Washington (Cade Cavalli) 6:40 p.m.

- Rangers de Texas (Jacob deGrom) vs Yankees de Nueva York (Elmer Rodríguez) 7:05 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Andrew Abbott) vs Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) 7:40 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Gavin Williams) vs Reales de Kansas City (Noah Cameron) 7:40 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Brandon Sproat) vs Cardenales de San Luis (Andre Pallante) 7:45 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Shohei Ohtani) vs Astros de Houston (Peter Lambert) 8:10 p.m.

- Mets de Nueva York (Freddy Peralta) vs Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) 8:40 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) vs Angelinos de Anaheim (por definir) 9:38 p.m.

- Bravos de Atlanta (Bryce Elder) vs Marineros de Seattle (George Kirby) 9:40 p.m.

- Piratas de Pittsburgh (Bubba Chandler) vs Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) 9:40 p.m.

- Padres de San Diego (Walker Buehler) vs Gigantes de San Francisco (Logan Webb) 9:45 p.m.