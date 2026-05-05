Buscando el equilibrio: Agustín Ramírez es enviado a Triple-A para trabajar su defensa

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Los Marlins de Miami han tomado una de las decisiones más difíciles en lo que va de la temporada 2026. La organización anunció este lunes que Agustín Ramírez, quien fuera una de las piezas centrales del canje por Jazz Chisholm Jr. en 2024, ha sido enviado a la filial Triple-A de Jacksonville. El movimiento coincide con el ascenso del prospecto Joe Mack, marcando un punto de inflexión en la gestión de la receptoría del equipo.

El mánager Clayton McCullough fue honesto sobre la situación de "Gus", como le conocen en el vestuario. "Llegó un punto en que se trataba de rendimiento", admitió el estratega. "Vimos destellos de mejoría en defensa durante la pretemporada, pero esa parte de su juego necesita seguir evolucionando para estar al nivel que requerimos aquí".

El contraste: De un debut histórico a la crisis actual

La caída de Ramírez sorprende debido al impacto inmediato que tuvo tras su debut en las Mayores en abril de 2025. En aquel entonces, el dominicano hizo historia al registrar siete hits y cinco extrabases en sus primeros tres juegos, una hazaña sin precedentes en los últimos 125 años de la liga.

Su temporada de novato fue, en términos ofensivos, espectacular:

Lideró a todos los novatos de la MLB en dobles (33) .

Encabezó la Liga Nacional en carreras anotadas (72), hits (124) y jonrones (21).

Se convirtió en el primer receptor novato con una campaña de 20 vuelacercas y 10 bases robadas, terminando sexto en la votación al Novato del Año.

Sin embargo, ese brillo ofensivo no pudo ocultar por mucho tiempo las carencias defensivas que hoy lo obligan a dar un paso atrás.

La defensa: El "talón de Aquiles" del dominicano

A pesar de su esfuerzo durante el invierno en la academia de los Marlins en República Dominicana y su participación con la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol, las métricas de 2026 han sido implacables con Ramírez.

Según Baseball Savant, el receptor se encuentra actualmente en el primer percentil de bloqueos (el nivel más bajo de la liga) y en el percentil 19 en cuanto al encuadre de lanzamientos (framing). Con cuatro errores cometidos en lo que va de zafra y dificultades constantes para retirar a los corredores en intento de robo, la directiva consideró que su presencia detrás del plato estaba comprometiendo la efectividad del cuerpo de lanzadores.

Un bate que perdió la chispa

Históricamente, los equipos suelen tolerar defensas promedio si el bateador es de élite, pero en 2026, la ofensiva de Ramírez también entró en un bache profundo. Su promedio de bateo cayó a .230, con un porcentaje de slugging de apenas .345.

La agresividad que mostró en 2025 parece haberse diluido; sus métricas de velocidad de salida y porcentaje de batazos fuertes han disminuido significativamente. Mientras tanto, su compañero de posición, Liam Hicks, se ha consolidado como uno de los mejores bateadores del circuito con un promedio de .309 y 29 impulsadas, dejando a Ramírez sin espacio en la alineación diaria.

El plan en Jacksonville: Continuar en la receptoría

A pesar del descenso, los Marlins no han tirado la toalla con el dominicano de 24 años. La instrucción en Triple-A es clara: Ramírez seguirá jugando como receptor. Por ahora, la organización descarta moverlo a la primera base o dejarlo como bateador designado a tiempo completo.

El objetivo es que Agustín recupere la confianza y pula los aspectos técnicos del bloqueo y la recepción sin la presión diaria de las Grandes Ligas. Como bien señaló McCullough, no es el primer jugador joven que enfrenta estas dificultades, y el éxito de los Marlins a largo plazo depende, en gran medida, de que su receptor estrella del futuro logre reencontrar el equilibrio entre su potente bate y una defensa solvente.