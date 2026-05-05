Respiro para Carlos Mendoza: Los Mets vencen a Colorado en un duelo estratégico

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En un encuentro marcado por la logística y la estrategia desde el banquillo, los Mets de Nueva York derrotaron 4-2 a los Rockies de Colorado este lunes. Para el mánager Carlos Mendoza, este triunfo representa más que una simple rayita en la columna de victorias; es una señal de que sus ajustes están rindiendo frutos en medio de una gira crítica de nueve compromisos fuera de casa.

Consciente de la urgencia de revertir una racha donde el equipo perdió 17 de 20 encuentros, Mendoza ha mostrado una gestión más agresiva tanto en el manejo del bullpen como en la alineación. El resultado actual de 3-1 en lo que va de la gira le da un respiro necesario al estratega venezolano en su lucha por estabilizar la temporada.

La apuesta por la juventud y la paciencia

El manejo de Carlos Mendoza sobre sus jugadores jóvenes fue clave en Coors Field. A pesar de que el abridor japonés de los Rockies, Tomoyuki Sugano, mantuvo a los Mets sin hits durante cinco entradas, Mendoza mantuvo la calma en el dugout, permitiendo que su alineación ajustara el enfoque.

La recompensa llegó en el sexto episodio cuando Carson Benge conectó un cuadrangular solitario para romper el "no-hitter". Bajo la tutela de Mendoza, Benge no solo ha brillado con el madero, sino que también salvó una carrera con una atrapada espectacular en el jardín central, validando la confianza que el mánager ha depositado en los nuevos talentos de la organización.

Gestión táctica ante el clima y el bullpen

Mendoza también tuvo que lidiar con factores externos. La decisión de adelantar el juego tres horas para evitar las inclemencias del tiempo obligó al mánager a reorganizar la rutina del equipo. En el montículo, Mendoza ejecutó un plan de "staff day" o relevo largo de manera impecable.

Tras utilizar a dos lanzadores iniciales, trajo al zurdo David Peterson (oriundo de Denver), quien bajo la dirección de Mendoza cumplió un rol fundamental lanzando cuatro entradas de calidad para acreditarse su primera victoria del año. El estratega cerró el candado utilizando a la experiencia de Craig Kimbrel en el octavo y la potencia de Devin Williams para el salvamento, demostrando una jerarquía clara en el uso de sus relevistas de élite.

Mark Vientos y la producción oportuna

Otro acierto en la gestión reciente de Carlos Mendoza ha sido la consolidación de Mark Vientos en la parte media del orden al bate. Vientos respondió este lunes con un sencillo remolcador de dos carreras en el racimo de cuatro del sexto inning.

"Estamos viendo los resultados del trabajo diario", parece ser el mensaje implícito de Mendoza, quien ha insistido en la agresividad con corredores en posición de anotar. Tras una serie para el olvido en el Citi Field contra estos mismos Rockies el mes pasado, el mánager venezolano ha logrado que su equipo juegue con un sentido de revancha y mayor orden táctico.

El reto que viene

Con un registro de 3-1 en esta gira, los Mets intentarán mantener el impulso bajo el liderazgo de Mendoza, quien ahora debe preparar a sus dirigidos para las condiciones climáticas adversas que se esperan en Denver. La capacidad del mánager para mantener al equipo enfocado, a pesar de las distracciones logísticas y los pronósticos de nieve, será determinante para cerrar esta gira con balance positivo y escalar posiciones en la División Este.