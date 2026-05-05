MLB: Se cumplen 11 años de esta hazaña de Félix Hernández entre lanzadores venezolanos

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Un 4 de mayo, pero del 2015, la fuerza estuvo del lado de Félix Hernández, quien conquistó una de las hazañas más especiales de su carrera al apoderarse del primer lugar de un apartado entre lanzadores venezolanos en la MLB.

Se trata, por supuesto, del ponche número 1,989 que lo convirtió en el pitcher criollo con más abanicados en las Grandes Ligas. Y es que de esa manera superó a otra histórica figura como Johan Santana (1,988), cuya marca de todos los tiempos la había establecido en 2012.

El rey del ponche de Venezuela

El escenario no pudo ser uno más cosmopolita que Los Ángeles, más específicamente en la zona de Anaheim. Allí, el Angel Stadium albergó un duelo imperdible entre Marineros de Seattle y Angelinos, el cual culminó con la quinta victoria de Félix Hernández de aquel entonces.

Todo sucedió en la misma primera entrada. El carabobeño necesitaba abanicar a dos rivales para alcanzar la cifra, y entre los bateadores se encontraban nombres de peso como Mike Trout y Albert Pujols.

Justamente, el norteamericano fue víctima del ponche 1,988 que igualó la línea del Gocho. Sin embargo, el dominicano se rehusó a ser parte de la proeza y le conectó un sencillo hacia el jardín derecho.

Acto seguido, el Rey Félix no le dio respiro a Kole Calhoun, quien después de conectar un foul y dejar pasar un envío malo, se quedó parado ante una curva alta y adentro, y frente a una recta afuera a 92 mph.

Foto: MLB

Vale mencionar que dicho compromiso lo cerró con ocho ponches, mientras que en la temporada acumuló un total de 191, cortando de esa manera una seguidilla de seis zafras con al menos 200 abanicados.

Hasta la fecha, Félix Hernández es el lanzador venezolano con más abanicados (2,524) en la MLB. Nombres como Carlos Carrasco (1,697), Eduardo Rodríguez (1,319) y Martín Pérez (1,172) son los activos que podrían buscar las maneras de acercarse a esa marca, aunque luzca muy cuesta arriba.