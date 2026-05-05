MLB: José Altuve se acerca a una nueva cifra redonda en su carrera

José Altuve está viviendo una campaña en la que está muy cerca de conseguir nuevas cifras redondas que impulsen su ruta hacia ser un pelotero legendario cuando decida retirarse y en la jornada de este lunes, quedó muy cerca de otro registro importante.
NOTAS RELACIONADAS
Aunque la organización de Astros de Houston fue castigada por los Dodgers de Los Angeles tras caer 8 carreras por 3, el "Pequeño Gigante" fue productivo y está cada vez más cerca de quedar a un centenar de las 1,000 carreras remolcadas.
José Altuve va por las 900 traídas al plato
El infielder venezolano cerró la jornada de 4-1, con una carrera producida tras conectar un sencillo remolcador al jardín derecho en el primer episodio contra el japonés Yoshinobu Yamamoto para conseguir su novena carrera impulsada en el presente torneo.
De esta manera, Altuve llegó a 888 rayitas traídas al plato desde su debut en Las Mayores, quedando a solamente dos de alcanzar las 900 impulsadas, una cifra que no solamente lo ubica entre los mejores de su posición, sino que también lo impulsa a seguir con la misión de unirse al club de los peloteros con 1,000 o más remolcadas.
José Altuve espera reaccionar con el madero
"Astroboy" espera que este rendimiento sea el inicio de una nueva racha positiva, debido a que en sus últimos siete choques batea para un average inferior a los .200 puntos (.185) luego de un notable inicio de temporada.
De conseguirlo, las siguientes cifras importantes que podría alcanzar son las de los 260 vuelacercas de por vida (258) y los 2,500 indiscutibles (2,420).