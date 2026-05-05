Jackson Chourio regresa por todo lo alto y logra su mejor debut en una temporada de MLB

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Jackson Chourio, el pelotero que toda Venezuela y Milwaukee estaban esperando para ver debutar en esta temporada 2026 de MLB, montó un gran show en su primer encuentro a fuerza de batazos. Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar la caída de los Cerveceros por 6 a 3 ante los Cardenales de San Luis.

Al final ligó de 4-4 con par de dobles, una base por bolas y una carrera anotada. Vale resaltar que este fue su mejor estreno en una zafra de Grandes Ligas, ya que en 2025 se fue en blanco en cinco turnos, mientras que en 2024 pegó un sencillo en tres visitas al plato.

Chourio voló alto en San Luis

El Busch Stadium presenció este regreso tan esperado y vaya que disfrutó del venezolano, más allá de que se tratase de un bateador rival. En la misma primera entrada comenzó su festival de batazos, y al tercer envío del abridor Kyle Leahy sonó un tubey por todo el jardín central.

Para el tercer capítulo, nuevamente contra Leahy, sacó un pitcheo de abajo para llevarlo otra vez a la zona central con un sencillo. Por su parte, en el quinto calcó el mismo turno y pegó otro hit hacia el centro del terreno.

Jackson Chourio se armó de paciencia en el séptimo y le sacó una base por bolas al dominicano George Soriano, aunque no sirvió de mucho. Pero no fue sino en el noveno cuando conectó otro doble, también por el jardín central, que le permitió pisar el home tras un jonrón de Brice Turang.

Recordemos que Milwaukee activó al zuliano de la lista de lesionados este mismo lunes, donde permanecía desde finales de marzo por una fractura en su mano izquierda.