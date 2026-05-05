MLB: Vea los resultados en el comienzo de la séptima semana

Este lunes, 4 de mayo, significó el comienzo de la séptima semana de la temporada 2026 en Las Mayores y evidentemente, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada uno de los recintos.
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Uno de los más destacados, fue el venezolano Jackson Chourio, quien vio la pelota "Clarita" (4-4), en el que significó su primer choque en el presente torneo.
Resultados de la MLB
- Mets de Nueva York 4-2 Rockies de Colorado
- Medias Rojas de Boston 5-4 Tigres de Colorado
- Azulejos de Toronto 1-5 Rays de Tampa Bay
- Phillies de Philadelphia 1-0 Marlins de Miami
- Orioles de Baltimore 1-12 Yankees de Nueva York
- Rojos de Cincinnati 4-5 Cachorros de Chicago
- Guardianes de Cleveland 2-6 Reales de Kansas City
- Cerveceros de Milwaukee 3-6 Cardenales de San Luis
- Dodgers de Los Angeles 8-3 Astros de Houston
- Medias Blancas de Chicago 6-0 Angelinos de Anaheim
- Padres de San Diego 2-3 Gigantes de San Francisco
- Bravos de Atlanta 4-5 Marineros de Seattle