MLB: Vea los resultados en el comienzo de la séptima semana

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Este lunes, 4 de mayo, significó el comienzo de la séptima semana de la temporada 2026 en Las Mayores y evidentemente, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada uno de los recintos.

Uno de los más destacados, fue el venezolano Jackson Chourio, quien vio la pelota "Clarita" (4-4), en el que significó su primer choque en el presente torneo.

Resultados de la MLB

- Mets de Nueva York 4-2 Rockies de Colorado

- Medias Rojas de Boston 5-4 Tigres de Colorado

- Azulejos de Toronto 1-5 Rays de Tampa Bay

- Phillies de Philadelphia 1-0 Marlins de Miami

- Orioles de Baltimore 1-12 Yankees de Nueva York

- Rojos de Cincinnati 4-5 Cachorros de Chicago

- Guardianes de Cleveland 2-6 Reales de Kansas City

- Cerveceros de Milwaukee 3-6 Cardenales de San Luis

- Dodgers de Los Angeles 8-3 Astros de Houston

- Medias Blancas de Chicago 6-0 Angelinos de Anaheim

- Padres de San Diego 2-3 Gigantes de San Francisco

- Bravos de Atlanta 4-5 Marineros de Seattle