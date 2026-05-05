De Guillén a Mendoza: La exportación de mánagers venezolanos llega a una cifra redonda

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El beisbol venezolano ha alcanzado una nueva frontera en las Grandes Ligas, pero esta vez no desde la caja de bateo o el montículo, sino desde el banquillo. Este lunes, el contingente de estrategas criollos que ha pasado por el "Big Show" logró un hito estadístico sin precedentes: la victoria número mil combinada para mánagers nacidos en Venezuela.

Hasta la fecha, solo cuatro venezolanos han tenido la responsabilidad de dirigir equipos en el máximo nivel: Ozzie Guillén, Carlos Mendoza, Miguel Cairo y Alfredo Pedrique. Juntos, han construido un legado de liderazgo que hoy alcanza una cifra redonda que refleja el crecimiento del talento técnico del país en la última década.

Ozzie Guillén: El pionero y máximo ganador

Como era de esperarse, la mayor parte de este millar de triunfos pertenece al hombre que abrió las puertas de par en par: Ozzie Guillén. El mirandino, quien hizo historia al ser el primer mánager latinoamericano en ganar una Serie Mundial (2005), encabeza el listado con 747 victorias.

A lo largo de sus nueve campañas entre los Medias Blancas de Chicago y los Marlins de Miami, Guillén dejó una huella imborrable, no solo por su estilo frontal, sino por un sólido porcentaje de victorias de .513, estableciendo el estándar para quienes vinieron después.

El ascenso de Carlos Mendoza

El gran responsable de que esta cifra se alcanzara en 2026 ha sido Carlos Mendoza. El actual timonel de los Mets de Nueva York ha demostrado una capacidad estratégica excepcional, acumulando ya 184 triunfos.

Lo más destacado de Mendoza no es solo el volumen de victorias, sino su eficiencia. Actualmente, posee el mejor porcentaje de ganados y perdidos entre sus compatriotas con un .514, superando por poco el registro histórico de Guillén. Bajo su mando, los Mets han encontrado una estabilidad que ha acelerado la llegada de este récord colectivo.

Las contribuciones de Cairo y Pedrique

El camino hacia las mil victorias también contó con aportes fundamentales en momentos de transición y retos específicos:

Miguel Cairo: Con 47 conquistas , Cairo dejó su marca principalmente durante su etapa como mánager interino de los Medias Blancas de Chicago, donde logró revitalizar al equipo en un momento crítico, además de su pasantía por los Nacionales de Washington.

Alfredo Pedrique: El precursor. Pedrique fue quien dio los primeros pasos en esta lista al dirigir a los Diamondbacks de Arizona, sumando 22 victorias y abriendo el camino para que las organizaciones de MLB confiaran en la visión de juego de los técnicos venezolanos.

Un balance de élite

En conjunto, el cuarteto de mánagers venezolanos mantiene un porcentaje de victorias de .499, una cifra sumamente competitiva que demuestra que, cuando un criollo toma las riendas de un equipo, la competitividad está garantizada.

Este hito de 1,000 victorias no es solo un número; es el testimonio de la evolución del beisbolista venezolano, que ha pasado de ser un excelente ejecutante en el campo a convertirse en un estratega capaz de liderar franquicias multimillonarias hacia el éxito.