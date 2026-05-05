MLB: Yoshinobu Yamamoto se reencuentra con la victoria y obtiene su mejor cifra de ponches

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles comenzaron la semana con otra victoria que los consolida en el primer lugar de su división, esta vez por 8 a 3 sobre los Astros de Houston en el Daikin Park. En dicho escenario, Yoshinobu Yamamoto se encargó de recetar su mejor cifra de ponches en lo que va de temporada 2026.

Pero no solo se trató de liquidar a sus rivales con el tercer strike, ya que también se reencontró con la victoria luego de tres aperturas (dos sin decisión) sin mucha suerte. Esta vez el lanzador japonés trabajó por espacio de seis entradas en las que toleró tres carreras, regaló una base por bolas y ponchó a ocho bateadores.

Dodgers apoyaron a Yamamoto

El conjunto de casa le hizo daño al nipón en la misma primera entrada. Todo comenzó con un sencillo remolcador de José Altuve, mientras que la segunda rayita llegó tras un lanzamiento desviado que aprovechó Isaac Paredes para anotar.

A partir de entonces, la balanza se inclinó en favor de unos Dodgers que anotaron hasta seis carreras entre el segundo y tercer capítulo. Por su parte, Yoshinobu Yamamoto colgó ceros sin tanto esfuerzo del segundo al cuarto inning, permitiendo que solo un contrario se le embasara.

Ya en el quinto, Zach Cole le pescó un lanzamiento adentro para convertirlo en jonrón que dejó cifras definitivas.

Recordemos que la última victoria del japonés se remontaba al 7 de abril, en casa de los Azulejos de Toronto. Luego de eso tuvo un par de salidas en las que contó con un máximo de siete abanicados, su mejor número hasta este lunes.

Números de Yoshinobu Yamamoto en la temporada 2026 de la MLB