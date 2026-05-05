MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se efectuó este lunes, 4 de mayo, y luego de conocerse los 11 nuevos resultados, es importante divisar cómo quedó actualizada la tabla de posiciones.

La mayoría de los conjuntos que lideran sus respectivos grupos volvieron a ganar y cada vez van sumando una ventaja cada vez mejor.

Así está la tabla de posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

Yankees de Nueva York (24-11) Rays de Tampa Bay (22-12) Azulejos de Toronto (16-19) Orioles de Baltimore (15-20) Medias Rojas de Boston (14-21).

División Central:

Guardianes de Cleveland (18-18) Tigres de Detroit (18-18) Medias Blancas de Chicago (17-18) Reales de Kansas City (16-19). Mellizos de Minnesota (15-20).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (18-16) Rangers de Texas (16-18) Marineros de Seattle (17-19) Astros de Houston (14-22). Angelinos de Anaheim (13-23).

Mira la tabla de posiciones en el viejo circuito:

Bravos de Atlanta (25-11) Marlins de Miami (16-19) Nacionales de Washington (16-19) Phillies de Philadelphia (15-20) Mets de Nueva York (13-22).

División Central:

Cachorros de Chicago (23-12) Cardenales de San Luis (21-14) Rojos de Cincinnati (20-15) Piratas de Pittsburgh (19-16). Cerveceros de Milwaukee (18-16)

División Oeste: