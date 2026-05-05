MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se efectuó este lunes, 4 de mayo, y luego de conocerse los 11 nuevos resultados, es importante divisar cómo quedó actualizada la tabla de posiciones.
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La mayoría de los conjuntos que lideran sus respectivos grupos volvieron a ganar y cada vez van sumando una ventaja cada vez mejor.
Así está la tabla de posiciones en el nuevo circuito:
División Este:
- Yankees de Nueva York (24-11)
- Rays de Tampa Bay (22-12)
- Azulejos de Toronto (16-19)
- Orioles de Baltimore (15-20)
- Medias Rojas de Boston (14-21).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (18-18)
- Tigres de Detroit (18-18)
- Medias Blancas de Chicago (17-18)
- Reales de Kansas City (16-19).
- Mellizos de Minnesota (15-20).
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (18-16)
- Rangers de Texas (16-18)
- Marineros de Seattle (17-19)
- Astros de Houston (14-22).
- Angelinos de Anaheim (13-23).
Mira la tabla de posiciones en el viejo circuito:
- Bravos de Atlanta (25-11)
- Marlins de Miami (16-19)
- Nacionales de Washington (16-19)
- Phillies de Philadelphia (15-20)
- Mets de Nueva York (13-22).
División Central:
- Cachorros de Chicago (23-12)
- Cardenales de San Luis (21-14)
- Rojos de Cincinnati (20-15)
- Piratas de Pittsburgh (19-16).
- Cerveceros de Milwaukee (18-16)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (22-13)
- Padres de San Diego (20-14)
- Cascabeles de Arizona (16-17)
- Gigantes de San Francisco (14-21)
- Rockies de Colorado (14-22).
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