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MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Meridiano

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 12:29 am

La mayoría de los equipos que se encontraban en el top sumaron una victoria 

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Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se efectuó este lunes, 4 de mayo, y luego de conocerse los 11 nuevos resultados, es importante divisar cómo quedó actualizada la tabla de posiciones.

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La mayoría de los conjuntos que lideran sus respectivos grupos volvieron a ganar y cada vez van sumando una ventaja cada vez mejor.

Así está la tabla de posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

  1. Yankees de Nueva York (24-11)
  2. Rays de Tampa Bay (22-12)
  3. Azulejos de Toronto (16-19)
  4. Orioles de Baltimore (15-20)
  5. Medias Rojas de Boston (14-21).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (18-18)
  2. Tigres de Detroit (18-18)
  3. Medias Blancas de Chicago (17-18)
  4. Reales de Kansas City (16-19).
  5. Mellizos de Minnesota (15-20).

División Oeste:

  1. Atléticos de Oakland (18-16)
  2. Rangers de Texas (16-18)
  3. Marineros de Seattle (17-19)
  4. Astros de Houston (14-22).
  5. Angelinos de Anaheim (13-23).

Mira la tabla de posiciones en el viejo circuito:

  1. Bravos de Atlanta (25-11)
  2. Marlins de Miami (16-19)
  3. Nacionales de Washington (16-19)
  4. Phillies de Philadelphia (15-20)
  5. Mets de Nueva York (13-22).

División Central:

  1. Cachorros de Chicago (23-12)
  2. Cardenales de San Luis (21-14)
  3. Rojos de Cincinnati (20-15)
  4. Piratas de Pittsburgh (19-16).
  5. Cerveceros de Milwaukee (18-16)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (22-13)
  2. Padres de San Diego (20-14)
  3. Cascabeles de Arizona (16-17)
  4. Gigantes de San Francisco (14-21)
  5. Rockies de Colorado (14-22).

 

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