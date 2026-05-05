MLB: Munetaka Murakami recupera su poder ofensivo ante los Angelinos

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Munetaka Murakami es de las gratas sorpresas de la temporada 2026 de Grandes Ligas. El japonés está en un gran estado de forma durante la temporada; esto pese a tener marca de 4-32 en sus últimos turnos, pero ante José Soriano conectó un jonrón en una conexión de 429 pies.

Murakami había tenido problemas para batear en sus últimos turnos, pero enfrentó a Angels de Los Ángeles volvió a su nivel habitual: 4 turnos, 3 anotadas, 3 hits, 1 doble, 1 jonrón, 2 impulsadas, 1 boleto. Con esos registros volvió a ser una pieza determinante en la ofensiva de White Sox.

Munetaka empató el liderato de cuadrangulares con Aaron Judge en una pelea que será intensa hasta el final de temporada. El japonés no solo se está consolidando en su equipo, también está demostrando que es una de las nuevas caras de poder en el futuro de Grandes Ligas.

Munetaka Murakami: rompe récord de novatos en Grandes Ligas

Munetaka Murakami es una de las grandes sensaciones de la temporada 2026 de Grandes Ligas. El japonés de Medias Blancas de Chicago se ha convertido en una fuerza impresionante a nivel ofensivo. De hecho, ya tiene su primer gran marca como novato en la historia de la MLB.

Munetaka es el novato con más jonrones antes de mayo en la historia de Las Mayores. Sus 11 cuadrangulares supera lo que logró Aaron Judge (10 HR en 2017), Trevor Story (10 HR en 2016) y José Abreu (10 HR en 2014). El japonés está inmortalizado con su nueva marca.

Números de Munetaka Murakami con Medias Blancas de Chicago en 2026

Munetaka Murakami está en un fantástico estado de forma durante este 2026. Su primer año en las Grandes Ligas parece que se quedará corto para él. Está en un gran ritmo de jonrones y podría terminar con una marca única y exclusiva para un rookie en Las Mayores.

Números de Murakami en 2026:

- 35 juegos, 125 turnos, 26 anotadas, 30 hits, 1 doble, 14 jonrones, 28 impulsadas, 28 boletos, 50 ponches, .240 PRO, .377 OBP, .584 SLG, .961 OPS