MLB: Munetaka Murakami hace historia con su electrizante inicio en 2026

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El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha estado marcado por actuaciones ofensivas de alto impacto, pero pocas tan llamativas como la del japonés Munetaka Murakami. En apenas 32 partidos, el slugger ha superado los 13 jonrones y las 27 bases por bolas, un registro que lo coloca en una lista histórica junto a algunas de las mayores leyendas del béisbol.

A lo largo de la historia de la MLB, solo nombres como Babe Ruth (1928, 1930), Mark McGwire (1992), Albert Pujols (2006) y Jim Thome (2006) habían logrado combinar tal poder y disciplina en sus primeros 32 juegos de una temporada. Ahora, Murakami se suma a ese grupo selecto, reafirmando su impacto inmediato en el béisbol estadounidense.

Munetaka Murakami - MLB

El logro del japonés no solo es notable por la compañía histórica, sino también por su contexto. Se trata de uno de los mejores arranques ofensivos en los primeros 32 juegos de una carrera en MLB. De hecho, su cifra de jonrones lo ubica como la tercera más alta en ese lapso inicial, solo por detrás de Rhys Hoskins (16 en 2017) y Aristides Aquino (14 entre 2018 y 2019), según datos oficiales de MLB.

Más allá de las estadísticas, el rendimiento de Murakami está redefiniendo las expectativas para jugadores japoneses en las Grandes Ligas. Su combinación de poder, paciencia en el plato y consistencia lo perfila como una de las figuras emergentes más importantes del circuito.

Si mantiene este ritmo, el toletero no solo continuará escalando posiciones en registros históricos de inicio de carrera, sino que también podría ingresar próximamente en el top 10 de jugadores japoneses con más jonrones en la historia de la MLB.

Finalmente, en un deporte donde los comienzos explosivos suelen ser difíciles de sostener, Murakami ha demostrado que su talento está preparado para trascender. Su nombre ya figura junto a íconos más importantes, y todo indica que su historia en las Grandes Ligas apenas comienza a escribirse.