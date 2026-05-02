MLB: Ildemaro Vargas entra en esta historia lista de los Arizona Diamondbacks

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas continúa dejando historias destacadas, y una de las más llamativas es la del venezolano Ildemaro Vargas, quien ha logrado inscribir su nombre en los registros históricos de los Arizona Diamondbacks.

Con una racha activa de 24 juegos consecutivos conectando al menos un hit, el utility criollo empata en el segundo lugar de todos los tiempos dentro de la franquicia.

Este logro no solo refleja consistencia ofensiva, sino también la capacidad de Vargas para adaptarse a distintas situaciones de juego. En una campaña donde la ofensiva ha sido clave para Arizona, su rendimiento ha sido determinante para mantener competitividad dentro de la División Oeste de la Liga Nacional.

Ildemaro Vargas - MLB

La marca de 24 juegos consecutivos con hit iguala lo hecho por Tony Womack en el año 2000, colocándose ambos como los segundos mejores registros en la historia del equipo. Solo queda por encima la impresionante racha de Luis González, quien alcanzó 30 encuentros consecutivos bateando de hit en la temporada de 1999, un récord que aún se mantiene intacto.

El impacto del pelotero de 34 años va más allá de los números. Su presencia en la alineación ha aportado estabilidad y profundidad ofensiva, elementos fundamentales en la planificación de los Diamondbacks.

Desde el punto de vista histórico, igualar una marca como esta coloca a Vargas en una conversación privilegiada dentro de la franquicia. Por lo tanto, su 2026 se ha convertido en una de las historias más fascinantes hasta el momento.

Finalmente, con toda la temporada aún por delante, la gran interrogante es si el venezolano podrá seguir extendiendo su racha y acercarse al récord absoluto. De lograrlo, no solo haría historia en Arizona, sino que consolidaría una de las actuaciones individuales más destacadas dentro del mejor beisbol del mundo.