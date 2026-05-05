Eduardo Rodríguez y su reto vs Pittsburgh: ¿Podrá mejorar su registro de ponches de la temporada?

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El Clásico Mundial de Beisbol le hizo muy bien a Eduardo Rodríguez, quien arrancó la temporada 2026 de la MLB con un dominio monticular nunca antes visto en su carrera. Si bien todavía no conoce la derrota, uno de los puntos más débiles de su rendimiento, hasta los momentos, pasa por su capacidad de ponchar a los rivales.

En la jornada de este martes, E-Rod volverá al ruedo con el objetivo de mejorar esa faceta, algo que incluso lo impulsaría al puesto siete en la lista de lanzadores venezolanos de todos los tiempos de dicho apartado. Su rival de turno serán los Piratas de Pittsburgh, en el Chase Field.

¿Cómo llega Eduardo Rodríguez al duelo?

Dos victorias en seis presentaciones y 3.03 de efectividad. Ese es el registro de Eduardo Rodríguez en la previa de su séptimo encuentro con los D-backs de Arizona, quienes en más de una ocasión quedaron muy cortos a nivel ofensivo para apoyar sus actuaciones.

A eso se le suma que los conjuntos rivales han sabido batearle, no de forma contundente, y eso también ha complicado sus estadísticas de ponches en la zafra. De hecho, su porcentaje de abanicados hasta la fecha es de 15,4% (22 en 32.2 innings), uno de los más bajos en toda la Liga Nacional.

Cabe agregar que su cifra más alta este año es de cinco ponches, los cuales alcanzó en su primera apertura el 28 de marzo ante los Dodgers de Los Ángeles. Luego de eso, E-Rod apenas sumó tres contra Bravos de Atlanta, Mets de Nueva York y Orioles de Baltimore; así como unos cuatro frente a Medias Blancas de Chicago y Cerveceros de Milwaukee.

Buenos recuerdos contra Pittsburgh

De por vida, esta será la tercera apertura de Eduardo Rodríguez contra los Piratas de Pittsburgh. Se trata de un rival que está jugando por encima de .500 y cuyo registro (19-16) es mucho mejor que el de Arizona (16-17).

Ahora bien, el grandeliga venezolano no les ha visto la cara desde 2023, cuando los enfrentó en par de oportunidades y acumuló un total de 10 ponches. Previo a eso, en 2017, tuvo una gran salida de ocho abanicados en 5.1 entradas. Dicho en otras palabras, Pittsburgh suele ser un rival que se le da muy bien.

Si tomamos en cuenta estos antecedentes y los integramos a sus actuaciones de esta temporada, E-Rod pudiera ponchar a unos siete bateadores de Pittsburgh esta noche para protagonizar su mejor salida del año en ese sentido.

Foto: Baseball Reference

E-Rod entre los mejores ponchadores venezolanos

Un último detalle a resaltar de esta próxima presentación de Eduardo Rodríguez, tiene que ver con la cantidad de abanicados que acumula de por vida. Por ahora ocupa la octava casilla entre los lanzadores venezolanos con 1,319, una cifra que espera seguir aumentando con facilidad para dejar en el camino a un histórico como Wilson Álvarez (1,330).

Una vez supere al zuliano, E-Rod asumirá en solitario el séptimo lugar y tendrá un largo camino para alcanzar a otros grandes lanzadores criollos como Freddy García (1,621) y Carlos Zambrano (1,637) para entrar en el top-5.