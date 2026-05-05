MLB: Luis Arráez se convierte en el segundo venezolano en la historia con estos registros ofensivos

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En una temporada donde abundan los batazos de poder, el nombre de Luis Arráez vuelve a destacar por una cualidad cada vez menos frecuente: la consistencia con el bate. El venezolano, ahora con los San Francisco Giants, sigue construyendo una carrera basada en el contacto puro y la capacidad de embasarse dentro del terreno.

Lejos de depender de los jonrones, el pelotero de 29 años ha convertido su estilo en una marca registrada dentro de las Grandes Ligas desde su debut. Su enfoque en cada turno al bate lo ha llevado a competir con los mejores, manteniendo promedios elevados y una producción constante que impacta directamente en el rendimiento de su equipo.

Luis Arráez - MLB

El infielder logró recientemente un hito que reafirma su perfil único tras su actuación en el compromiso del pasado lunes 5 de mayo ante los Padres de San Diego: alcanzó los 100 juegos con tres o más imparables en su carrera, necesitando apenas 868 encuentros para lograrlo.

Con esta cifra, se posiciona como el segundo venezolano más rápido en conseguirlo, solo por detrás de José Altuve, quien lo hizo en 814 partidos. Este tipo de registros no solo hablan de talento, sino también de disciplina y enfoque.

Además, su rendimiento constante le ha permitido mantenerse como pieza clave en la alineación. No se trata únicamente de sumar hits, sino de hacerlo en momentos oportunos, generando tráfico en las bases y abriendo espacios para sus compañeros.

El logro adquiere mayor valor al considerar el contexto actual de la MLB, donde cada vez son menos los bateadores que priorizan el contacto sobre la fuerza. En ese escenario, “La Regadera” representa una especie de “especialista” que rompe tendencias y demuestra que hay más de una forma de dominar el juego y ser exitoso.

Compararse con Altuve no es menor. El astro de los Houston Astros ha construido una carrera de élite y es serio candidato al Salón de la Fama, y figurar cerca de él en este tipo de estadísticas confirma el nivel que ha alcanzado el camarero de los Gigantes.

Finalmente, con apenas una parte de la temporada en curso, todo indica que Luis Arráez seguirá ampliando su legado con el madero. Su capacidad para batear de forma constante no solo lo mantiene vigente, sino que lo consolida como uno de los peloteros más confiables y temidos por muchos lanzadores en la MLB.