MLB: José Altuve empieza a amenazar esta marca histórica de Bob Abreu

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José Altuve está oficialmente enrachado. El venezolano conectó un imparable este lunes 4 de mayo ante los Dodgers de Los Ángeles, para así llegar a cinco juegos consecutivos con al menos un hit, racha en la que acumula par de extrabases y una carrera impulsada.

Con el imparable de este lunes, el segunda base de los Astros de Houston llegó a 2420 inatrapables de por vida en las Grandes Ligas, para seguir sumando a su misión de retirarse con al menos 3000 hits en su trayectoria en Las Mayores, y además, para iniciar oficialmente su cacería sobre Bob Abreu, quien actualmente ocupa el cuarto lugar histórico entre los venezolanos líderes en esta estadística.

José Altuve amenaza a Bob Abreu

Al llegar a 2420 imparables en su carrera en las Grandes Ligas, José Altuve se puso a tan solo 50 de igualar los 2470 que conectó Bob Abreu en la Major League Baseball, cifra con la que se mantiene todavía como el cuarto venezolano con más hits en toda la historia de la Gran Carpa.

El oriundo de Puerto Cabello tiene actualmente 32 incogibles en la presente campaña 2026, por lo que necesita llegar a 83 para adueñarse del cuarto lugar histórico para criollos. Además, el camarero de los Astros de Houston está a tan solo 80 inatrapables de convertirse en el quinto nacido en nuestro país en llegar a la cifra de 2500 en MLB.

En lo que va de año, José Altuve registra promedio al bate de .248, además de un OPS de .724, con tres vuelacercas y nueve carreras impulsadas. Si bien no ha sido su mejor zafra, "Astro Boy" sigue persiguiendo marcas increíbles que agigantan su leyenda en el mejor beisbol del mundo.