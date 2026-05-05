MLB: Estos son los candidatos al MVP en la Liga Americana 2026

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas comienza a perfilar a sus protagonistas, y uno de los nombres que resuena con más fuerza es el de Aaron Judge, y no es de sorprender. El capitán de los Yankees de Nueva York no solo mantiene su estatus de estrella, sino que también encabeza la conversación por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, según una reciente encuesta de MLB.

Con poco más de un mes de competencia, el jardinero ha vuelto a demostrar por qué es considerado uno de los bateadores más temidos de las últimas décadas en este deporte. Su producción ofensiva ha sido clave para mantener a su franquicia en lo más alto de la División Este de la Liga Americana.

Aaron Judge – MLB

En 35 juegos disputados, Judge acumula 32 carreras anotadas, 34 imparables, cinco dobles y 14 cuadrangulares. A esto se suman 27 carreras impulsadas, cinco bases robadas y 27 boletos, cifras que reflejan un rendimiento integral. Su OPS de 1.050 y promedio de bateo de .272 consolidan una campaña que, hasta ahora, lo coloca como el principal candidato al MVP.

Más allá de los números, su impacto se percibe en cada turno al bate. El judge no solo produce, también condiciona a los lanzadores rivales, que deben ajustar constantemente su estrategia.

Sin embargo, la carrera por el MVP no está exenta de competencia. Figuras como Yordan Álvarez, de los Houston Astros, siguen de cerca con una ofensiva igualmente explosiva. También destaca Bobby Witt Jr., líder joven de los Kansas City Royals, quien aporta dinamismo y consistencia.

Dentro del propio equipo neoyorquino surge otro nombre interesante: Ben Rice, cuya evolución ha sido una de las sorpresas agradables del inicio de temporada. Y, como es habitual, la experiencia de Mike Trout, de los Los Angeles Angels, lo mantiene siempre en la conversación, siempre y cuando se pueda mantener saludable.

A medida que avance la campaña, el panorama podría cambiar, pero el arranque de Judge deja claro que está decidido a mantenerse en la cima.

Finalmente, con este nivel de producción, la expectativa no solo gira en torno a premios individuales, sino también al impacto colectivo que pueda generar en la temporada de los Yankees y si van a poder volver a jugar la Serie Mundial a través del liderazgo de Aaron Judge.