Cumpleaños en las Mayores: El peculiar festejo de los Piratas por los 20 años de Griffin

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El vestuario de los Piratas de Pittsburgh se transformó en un escenario poco convencional antes del duelo del lunes contra San Luis. En medio de los casilleros y el equipo de entrenamiento, se erigía un imponente castillo inflable, una sorpresa organizada por el as de la rotación y actual Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes.

Una celebración por todo lo alto

El motivo de este inusual decorado fue el cumpleaños número 20 de la joven promesa del equipo, el campocorto Konnor Griffin. Aunque el cumpleaños fue técnicamente el viernes, la celebración se postergó para coincidir con el regreso a casa.

Griffin no solo festejó una cifra redonda de vida, sino también un hito profesional: el pasado viernes conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas durante la victoria de los Piratas frente a Milwaukee. Skenes, como uno de los líderes del vestuario, quiso premiar al novato con un gesto que resalta la juventud y el buen ambiente que se vive en el equipo.

La reacción del cuerpo técnico

El ambiente festivo no pasó desapercibido para el mando de los Piratas. Don Kelly, mánager del equipo, compartió su entusiasmo por la química que este tipo de detalles genera entre los jugadores, aunque admitió con humor sus limitaciones físicas para unirse a la diversión.

“Lamentablemente, no pude entrar, pero me encanta”, confesó Kelly. “Es un gran ambiente entre compañeros y sé que Konnor se lo toma con mucho humor. No hay muchos jugadores que celebren su vigésimo cumpleaños estando ya en las Grandes Ligas. ¡Es genial!”.

El meteórico ascenso de Griffin

La presencia de Griffin en el roster principal no es casualidad. Tras ser nombrado Jugador del Año de las Ligas Menores la temporada pasada, los Piratas no dudaron en llamarlo al equipo grande el pasado 3 de abril, tras un breve pero dominante paso por la filial Triple-A de Indianápolis.

La confianza de la organización en el joven campocorto quedó sellada apenas cinco días después de su debut, cuando firmó una extensión de contrato histórica por 140 millones de dólares y nueve temporadas. Aunque actualmente batea para .224 con seis bases robadas en sus primeros 22 juegos, su potencial como la primera selección del draft amateur de 2024 lo posiciona como la piedra angular del futuro en Pittsburgh.