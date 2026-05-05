MLB: Munetaka Murakami sigue brillando con su poder en los White Sox

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas está dejando nombres propios que marcan diferencia, y uno de ellos es el de Munetaka Murakami. El tercera base japonés de los Chicago White Sox ha comenzado su primer año en MLB con una mezcla de poder ofensivo y disciplina en el plato, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más estelares de esta edición.

Con apenas semanas disputadas del calendario, sus números reflejan consistencia y una adaptación sólida a la Gran Carpa. El pelotero de 26 años no solo está conectando batazos de largo alcance, sino que también demuestra paciencia, algo que suele diferenciar a los grandes bateadores sobre el terreno.

Munetaka Murakami - MLB

Las estadísticas iniciales del japonés son tan llamativas como equilibradas: 14 sencillos, 14 jonrones, 28 bases por bolas y 28 carreras impulsadas. Este balance revela un perfil ofensivo completo. No depende únicamente del poder; sabe cuándo esperar su lanzamiento y cómo producir para su equipo en momentos clave y qué le ha funcionado para sobrepasar las expectativas.

El dato de las bases por bolas es particularmente relevante. Murakami está mostrando una madurez que no siempre se ve en jugadores en su primera etapa dentro de la MLB. Esa disciplina le permite mantenerse constantemente en circulación y aportar incluso cuando no conecta hits, por lo que es un dolor constante de cabeza para los lanzadores rivales.

Por otro lado, sus 14 cuadrangulares lo colocan como una amenaza real en cada turno. Su swing, compacto pero explosivo, ha sido clave para adaptarse rápidamente al pitcheo que se suele ver en las Grandes Ligas. Además, sus 28 impulsadas evidencian su capacidad para responder en situaciones de presión, algo fundamental en un equipo que busca protagonismo en su división.

Finalmente, a este ritmo, no sería sorpresa verlo en conversaciones tempranas para premios individuales o incluso como una de las grandes historias internacionales de la temporada 2026 en el mejor beisbol del mundo.