MLB: Mike Trout sacó el jonrón número 11 y escala posiciones en la lista histórica

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Mike Trout sigue demostrando que se encuentra en un estado de forma excepcional. La estrella de los Angelinos de Los Ángeles conecto su cuadrangular número once de la campana durante la victoria frente a los Medias Blancas de Chicago, un batazo que lo acerca un paso más a la prestigiosa lista de los cincuenta máximos jonroneros en la historia de las Grandes Ligas.

El jardinero central no esperó para hacerse notar en el Angel Stadium. Apenas en la primera entrada, Trout enfrentó al lanzador derecho Erick Fedde. El turno resultó letal cuando el estelar toletero descifró un sweeper a 82.5 millas por hora.

El impacto sonó con autoridad. La pelota abandonó el campo por la pradera izquierda con una velocidad de salida de 109.3 millas por hora y un ángulo de 27 grados, recorriendo una distancia total de 432 pies según las mediciones del sistema Statcast.

En la Caza de la Leyenda

Con este nuevo vuelacercas, el número 415 de su carrera, Mike Trout se consolida de forma definitiva en el puesto 55 de la lista de todos los tiempos. Queda a solo nueve cuadrangulares de empatar a Edwin Encarnación y a diecinueve de alcanzar la marca de 434 que comparten Juan González y Andruw Jones en la posición 49.