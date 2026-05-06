MLB: Houston altera la efectividad de Shohei Ohtani con una victoria ajustada

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Shohei Ohtani solo tuvo dos lanzamientos erróneos durante su presentación de este martes, y justo ambos marcaron la diferencia en la pizarra. Y es que los Astros de Houston derrotaron por 2 a 1 a los Dodgers de Los Ángeles en lo que terminó siendo un auténtico duelo de pitcheo.

Para esta cita, el japonés trabajó un poco más que en sus salidas anteriores y completó siete entradas en las que toleró cuatro indiscutibles y dos anotaciones, además que ponchó a ocho contrarios. Sin embargo, el desempeño de Peter Lambert fue muchísimo mejor al blanquear a los Dodgers en siete capítulos.

Ohtani mantiene su estupenda efectividad

Las acciones comenzaron con el nipón lanzando fuego en la primera entrada para resolverlo por la vía rápida. El problema llegó después, abriendo el segundo, cuando Christian Walker solo vio el primer envío para desaparecer la bola por todo el jardín izquierdo.

Si bien Shohei Ohtani retiró en fila a los siguientes bateadores, la seguidilla la cortó Braden Shewmake con un jonrón solitario en el tercer capítulo, en su caso frente el segundo lanzamiento. Pero fue a partir de este momento que el dominio se hizo más efectivo.

Siete peloteros desfilaron por el plato y no vieron luz contra el japonés, hasta que Nick Allen y Shewmake pegaron sencillos consecutivos en la baja del quinto. Acto seguido, Ohtani retiró a siete de ocho (un golpeado en el medio) para culminar su presentación en el Daikin Park.

Vale mencionar que la ofensiva de los Dodgers no pudo hacer nada sino hasta el octavo, cuando Kyle Tucker remolcó a Alex Call desde la intermedia con un sencillo.

Números de Shohei Ohtani en la temporada 2026 de la MLB