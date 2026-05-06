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MLB: Salvador Pérez suma más impulsadas y escala un puesto en la lista de todos los tiempos

Por

Theoscar Mogollón González
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 09:26 pm

Salvy también es el décimo pelotero activo con más carreras remolcadas en la MLB

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Esta semana promete ser muy productiva para Salvador Pérez, pues ya son dos encuentros al hilo con al menos una carrera impulsada. Esto sucedió durante el segundo careo de la serie entre Reales de Kansas City y Guardianes de Cleveland, que se desarrolla en el Kauffman Stadium.

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Salvy no perdió tiempo y en la misma primera entrada puso arriba a los suyos con un gran swing. Con corredores en posición anotadora logró pescar un pitcheo alto, el cual llevó hasta el jardín central para remolcar las dos primeras rayitas del compromiso.

De esta manera ya son cinco anotaciones impulsadas por el venezolano en lo que va del mes de mayo. Además, en líneas generales cuenta con 16, la segunda mejor cifra del equipo solo superada por las 17 de Vinnie Pasquantino y Carter Jensen.

Salvy sigue escalando de por vida en la MLB

Si nos fijamos en los números de por vida, Salvador Pérez continúa con un ritmo frenético en ese apartado de carreras remolcadas. Ahora son 1,032 luego de 15 temporadas, superando a Matt Kemp (1,031) en el puesto 273. Su próximo objetivo pasa por dejar atrás a Joe Judge (1,034).

Asimismo, cabe agregar que en la lista de peloteros activos, el venezolano se mantiene en el décimo lugar, a muy poco de igualar la línea de Mike Trout (1,039).

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