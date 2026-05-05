MLB: Moisés Ballesteros buscará romper el yugo de Cincinnati para seguir mejorando sus números

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Moisés Ballesteros irrumpió en las Grandes Ligas a mediados de mayo de la temporada pasada, y desde entonces ha demostrado que es un bateador portentoso. De hecho, gracias a eso se ganó la confianza del staff técnico de los Cachorros de Chicago, lo que le permitió ser parte del equipo desde el Opening Day de este 2026.

Ahora mismo, el oriundo de Los Teques es uno de los potenciales candidatos a ganar el premio Novato del Año de la Liga Nacional, ya que cuenta con números ofensivos bastante impresionantes. El detalle es que esta semana se mide a un rival que ha sabido apagarlo en todo momento: los Rojos de Cincinnati.

Poco y nada contra los Rojos

La serie entre Cincinnati y Chicago inició el pasado lunes en el Wrigley Field. Allí, el grandeliga venezolano falló en sus tres visitas al plato, aunque sumó una base por bolas.

Este primer careo contra los Rojos se desarrolló de la misma manera a los cuatro anteriores del año pasado, ya que terminó en blanco en sus siete turnos, con tres boletos y dos ponches.

En lo que va de su carrera en Grandes Ligas, Moisés Ballesteros ha enfrentado a 15 equipos y tanto a Rojos de Cincinnati como a Guardianes de Cleveland no ha podido conectarle imparables, al menos hasta ahora.

Para el encuentro de este martes no aparece en el lineup, pero según se desarrollen las cosas podría tomar un turno como emergente. Además, se estima que pueda estrenar su casillero de hits ante Cincinnati en alguno de los tres juegos restantes de esta serie.

Ballesteros y sus números como novato

Independientemente de cuánto daño pueda hacerle a los Rojos durante la semana, los números ofensivos de Moisés Ballesteros lucen bastante atractivos. Y es que su intención es continuar con esa buena producción para mantenerse entre los máximos candidatos al Novato del Año de la Liga Nacional.

Por los momentos es el novato con mejor promedio al bate y OPS; el tercero en carreras impulsadas, jonrones y extrabases; el cuarto en anotadas; y el sexto en hits. A su vez, un detalle no menor es que se trata del único novato del viejo circuito con un grand slam en esta temporada.

Números de Moisés Ballesteros en la temporada 2026 de la MLB