MLB: Astros sufren una dura baja

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El campocorto de los Astros de Houston, Carlos Correa, fue apartado de la alineación titular para el encuentro de este martes contra los Dodgers de Los Ángeles. La baja se produjo tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo durante la práctica de bateo previa al inicio del juego.

Este incidente representa la segunda ocasión consecutiva en la que el equipo pierde a un jugador titular debido a una lesión durante el calentamiento. El cuerpo médico de la franquicia evaluará la condición del pelotero para determinar la gravedad exacta del problema físico.

El reporte emitido desde el terreno de juego indica que el dolor en el tobillo izquierdo impidió que Correa pudiera participar en el compromiso. Tras confirmarse la ausencia, la gerencia y el cuerpo técnico realizaron los ajustes necesarios para mantener la estructura defensiva del equipo.

La organización de Houston mantendrá bajo observación Correa durante las siguientes horas. Se espera que al finalizar el encuentro ante los Dodgers se ofrezca un parte médico oficial con el resultado de los estudios de imagen y el tiempo estimado de recuperación.