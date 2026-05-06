MLB: Bryce Harper desata su poder con una noche de dos cuadrangulares en Filadelfia

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La superestrella de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, reafirmó este martes por qué es el corazón ofensivo de la "Ciudad del Amor Fraterno". En un despliegue de fuerza pura, el inicialista despachó dos cuadrangulares monumentales ante los Atléticos, elevando su cuenta personal a nueve vuelacercas en lo que va de la campaña.

El primer estacazo

La exhibición comenzó temprano, en la parte baja de la tercera entrada. Con el marcador aún inmaculado (0-0), Harper se midió en un duelo de titanes ante el derecho dominicano Luis Severino.

Tras batallar en la caja de bateo, Harper encontró un sweeper de 85 millas por hora que se quedó flotando peligrosamente en el centro del plato. Con la cuenta en 2-2, el "3" de los Filis no perdonó el error y conectó un sólido batazo hacia lo más profundo del jardín central. De acuerdo con las mediciones de Statcast, la conexión salió a 97.7 millas por hora y recorrió 393 pies, encendiendo la chispa en las tribunas.

La sentencia

No conforme con su primera intervención, Harper volvió a hacer de las suyas en la octava entrada. Con una cómoda ventaja de 9-0 a favor de los locales, el castigo continuó, esta vez frente a los envíos del derecho Tyler Ferguson.

En cuenta máxima de 3-2, Ferguson intentó retar al MVP con una recta de cuatro costuras a 95 millas por hora en su zona de mayor peligro. Harper, con un swing violento y compacto, depositó la bola nuevamente en las gradas del bosque central. Este segundo impacto fue aún más contundente: una velocidad de salida de 107.2 millas por hora y una distancia de 408 pies.

Un veterano con números de élite

A sus 33 años y en su decimoquinta temporada en las Mayores (la octava vistiendo el uniforme de Filadelfia), Harper sigue demostrando una vigencia asombrosa. Su transición definitiva a la inicial no ha mermado en absoluto su capacidad productiva, manteniendo registros que lo encaminan firmemente hacia el Salón de la Fama.

Estadísticas de impacto en 2026:

Promedio de bateo: .286

Poder: 9 cuadrangulares y un Slugging de .571.

Producción: 22 carreras anotadas y 23 impulsadas en apenas 133 turnos.

Disciplina: Ha negociado 20 boletos, manteniendo un OBP de .377 que castiga la paciencia de los lanzadores rivales.

Con este rendimiento, Bryce Harper no solo lidera las estadísticas de su equipo, sino que envía un mensaje claro a toda la Liga Nacional: el "Showman" está listo para cargar con los Filis en este tercio inicial de la temporada.