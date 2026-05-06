MLB: Novato venezolano demuestra su fuerza y conecta su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

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Día inolvidable para el novato venezolano Jesús Rodríguez en las Grandes Ligas. El joven toletero oriundo de Aragua disputó este martes 5 de mayo su segundo juego en las Grandes Ligas, con el uniforme de los Gigantes de San Francisco, y el resultado del mismo no podría haber sido mejor en lo individual.

Como noveno bate y receptor del conjunto de la bahía, el criollo vivió una jornada realmente fantástica con el madero. Primero, conectó su primer imparable en el mejor beisbol del mundo, con un sencillo impulsor al jardín derecho. Luego, despachó también su primer vuelacercas en la Gran Carpa, para unirse a una muy reducida lista de novatos venezolanos que se han estrenado como jonroneros en lo que va de la temporada 2026.

Jesús Rodríguez se estrena como slugger

En el duelo entre Gigantes de San Francisco y Padres de San Diego, el joven Jesús Rodríguez, de 24 años de edad, conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas, luego de aprovechar un slider del diestro Jeremiah Estrada que se quedó en la parte alta de la zona de poder, lo que permitió que el receptor la mandara a volar por lo más lejano del jardín derecho.

De esta manera, el nacido en La Victoria se convierte en el segundo novato venezolano en estrenarse como jonronero en Las Mayores en lo que va de 2026, siguiendo los pasos de José Fernández, novato de los Cascabeles de Arizona, quien tiene ya tres estacazos.

Cabe acotar que Moisés Ballesteros también sigue siendo considerado como novato, pero abrió su cuenta de cuadrangulares en 2025, por lo tanto, Jesús Rodríguez es el segundo integrante de este reducido y muy prestigioso club.