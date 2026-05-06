MLB: Eduardo Rodríguez mantiene dominio absoluto con joya de pitcheo ante Pittsburgh

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Eduardo Rodríguez sigue firme en la presente temporada de las Grandes Ligas y comandó una nueva victoria de Arizona Diamondbacks por blanqueada (9x0) ante Pittsburgh Pirates, en la jornada de este martes por la noche.

El zurdo se apuntó su tercera victoria de la campaña y mostró total control desde el montículo, limitando a la ofensiva rival a apenas dos imparables. permitió además tres boletos y recetó siete ponches, igualando así su salida más larga del año. El criollo había tenido una actuación similar el pasado 3 de abril frente a los Atlanta Braves, cuando también trabajó siete innings sin permitir anotaciones, aunque en esa ocasión no recibió decisión.

Contra Pittsburgh, el serpentinero mantuvo el juego sin hits hasta el quinto episodio, cuando Jared Triolo rompió la joya con un doble. El otro hit permitido por Rodríguez llegó en la séptima entrada, cuando Konnor Griffin conectó un batazo de dos bases al jardín central, cerrando así una noche casi perfecta para el abridor venezolano.