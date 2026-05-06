MLB: Willson Contreras encendido acaricia importante marca con Boston Red Sox

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Willson Contreras llegó a Boston Red Sox para convertirse en una pieza determinante y está cumpliendo con las expectativas en la presente temporada de las Grandes Ligas. El inicialista fue uno de los responsables en liderar la paliza de su equipo (10x3) ante Detroit Tigers, en la jornada de este martes 5 de mayo.

El pelotero venezolano continúa escribiendo una carrera destacada en Las Mayores y ahora está a solo 12 imparables de alcanzar la simbólica marca de los 1.000 hits. El criollo, reconocido por su intensidad detrás del plato y su aporte ofensivo, podría llegar a esa cifra durante este mismo mes de mayo, agregando otro logro importante a una trayectoria que lo ha convertido en uno de los referentes entre sus compatriotas activos en la MLB.

De conseguirlo, Willson Contreras ingresaría al grupo de peloteros venezolanos activos con al menos mil hits en las Grandes Ligas, una lista reservada para bateadores de constancia y alto rendimiento. Este posible hito no solo reflejaría su talento ofensivo, sino también su longevidad y capacidad para mantenerse competitivo en el máximo nivel del béisbol durante más de una década.

Peloteros venezolanos activos con 1,000 hits en MLB

José Altuve: 2,420

Salvador Pérez: 1,741

Eugenio Suárez: 1,455

Luis Arráez: 1,070

Gleyber Torres: 1,036

Miguel Rojas: 1,003

Willson Contreras: 988

Además de conectar el cuadrangular más largo en la vigente campaña entre venezolanos, el de Puerto Cabello está por unirse a un selecto club de seis peloteros criollos activos con al menos 1,000 indiscutibles, lista que lidera José Altuve con 2,420 inatrapables con Houston Astros. Asimismo, el infielder busca convertirse en el bateador 44 en lograr esa cifra entre sus nativos en MLB.

Contreras se ha mantenido concretado en brillar con los patirrojos en la temporada 2026, mostrando un promedio al bate de .270, ocho jonrones, 22 remolcadas, 19 hits, 34 hits, .382 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .874 en 35 juegos.