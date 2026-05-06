MLB: Así se jugará la jornada de este miércoles 6 de mayo

Para este miércoles 6 de mayo están pautados otros 15 juegos en la MLB, siempre y cuando el clima lo permita. Recordemos que la jornada del martes contó con dos juegos suspendidos por culpa de la lluvia.
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Entre las series que podrían culminar en barrida destacan la de Medias Rojas de Boston sobre Tigres de Detroit, así como la de Rays de Tampa Bay frente a Azulejos de Toronto.
Vale mencionar que esos dos compromisos suspendidos, Mets de Nueva York vs Rockies de Colorado y Cerveceros de Milwaukee vs Cardenales de San Luis, están programados para disputarse el día jueves 7 de mayo.
Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2026 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.
Jornada del 6 de mayo en la MLB
- Azulejos de Toronto vs Rays de Tampa Bay | 1:10 pm
- Cerveceros de Milwaukee vs Cardenales de San Luis | 1:15 pm
- Dodgers de Los Ángeles vs Astros de Houston | 2:10 pm
- Padres de San Diego vs Gigantes de San Francisco | 3:45 pm
- Medias Blancas de Chicago vs Angelinos de Los Ángeles | 4:07 pm
- Bravos de Atlanta vs Marineros de Seattle | 4:10 pm
- Medias Rojas de Boston vs Tigres de Detroit | 6:40 pm
- Atléticos vs Phillies de Filadelfia | 6:40 pm
- Orioles de Baltimore vs Marlins de Miami | 6:40 pm
- Mellizos de Minnesota vs Nacionales de Washington | 6:45 pm
- Rangers de Texas vs Yankees de Nueva York | 7:05 pm
- Rojos de Cincinnati vs Cachorros de Chicago | 7:40 pm
- Guardianes de Cleveland vs Reales de Kansas City | 7:40 pm
- Mets de Nueva York vs Rockies de Colorado | 9:20 pm
- Piratas de Pittsburgh vs D-backs de Arizona | 9:40 pm