MLB: Así se jugará la jornada de este miércoles 6 de mayo

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Para este miércoles 6 de mayo están pautados otros 15 juegos en la MLB, siempre y cuando el clima lo permita. Recordemos que la jornada del martes contó con dos juegos suspendidos por culpa de la lluvia.

Entre las series que podrían culminar en barrida destacan la de Medias Rojas de Boston sobre Tigres de Detroit, así como la de Rays de Tampa Bay frente a Azulejos de Toronto.

Vale mencionar que esos dos compromisos suspendidos, Mets de Nueva York vs Rockies de Colorado y Cerveceros de Milwaukee vs Cardenales de San Luis, están programados para disputarse el día jueves 7 de mayo.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2026 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Jornada del 6 de mayo en la MLB