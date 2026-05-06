MLB: Bradgley Rodriguez busca su primera victoria de la temporada ante San Francisco

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El venezolano Bradgley Rodriguez dará un paso clave en su carrera este miércoles 6 de mayo, cuando asuma por primera vez el rol de lanzador abridor en las Grandes Ligas. El derecho de los San Diego Padres enfrentará a los San Francisco Giants de su compatriota Luis Arraez en un duelo que genera expectativas tanto por su rendimiento previo como por el nuevo desafío que representa este nuevo rol.

El pelotero de 22 años ha sido utilizado exclusivamente como relevista en la temporada 2026, mostrando consistencia y control en cada salida. Sus números reflejan solidez en el bullpen, una faceta en la que ha sabido responder con madurez pese a su corta experiencia en la Gran Carpa.

Bradgley Rodriguez - MLB

En lo que va de campaña, el lanzador suma 14 presentaciones, todas como relevista, acumulando 16.2 innings de labor. Durante este lapso de tiempo, ha conseguido 12 ponches, con récord de 0-1 y una destacada efectividad de 1.62. Estas estadísticas lo posicionan como una pieza confiable dentro del cuerpo de lanzadores de San Diego.

El salto a la rotación no solo es una oportunidad clave para que se pueda establecer en este rol, sino también un reto físico y mental. Abrir un juego demanda mayor resistencia, planificación y capacidad para enfrentar varias veces a la alineación rival.

El enfrentamiento ante los Gigantes servirá como una prueba crucial para medir su evolución. La organización apuesta por su talento y por la posibilidad de que pueda consolidarse no sólo como un brazo útil desde el bullpen, sino también como una alternativa viable en la rotación abridora, tomando en cuenta las bajas que han sufrido en las últimas semanas.

Finalmente, para Bradgley Rodriguez, esta será una oportunidad de oro. No solo buscará mantener sus destacados números, sino también demostrar que está listo para asumir mayores responsabilidades en las Grandes Ligas.