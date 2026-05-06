MLB: Matt Olson desata su poder y se afianza en este top 3 histórico

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Matt Olson desde su debut en Grandes Ligas se ha caracterizado por conectar batazos sólidos. Esto es precisamente lo que lo hace tan letal en la actualidad, el jugador de Bravos de Atlanta logró una marca importante en su carrera, que lo inmortaliza en un top 3 de jugadores en activo.

Olson en la victoria 3-2 de Bravos sobre Marineros de Seattle registró: 3 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsada, 1 boleto, 1 ponche. Con ese cuadrangular superó los 300 jonrones en su carrera, llegando a 301. Consolidándose como el tercer primera base en activo con más HR en MLB.

Primera base en activo con más HR:

Paul Goldschmidt: 374 HR Freddie Freeman: 370 HR Matt Olson: 301 HR

Matt además, es el pelotero #166 con 300+ jonrones en la historia de Las Mayores; además de ser el #14 con 300+ cuadrangulares entre los jugadores en activo. Una carrera a base de vuelacercas que lo llevarán a un lugar de honor cuando termine su carrera en la liga.

Matt Olson acecha este top 10 histórico y moderno en MLB

Matt Olson es el pelotero en activo #14 con más jonrones en Grandes Ligas. Una marca importante para su carrera, pero es que está a solo 35 vuelacercas de entrar al top 10 de activos con más cuadrangulares en la liga. Su poder, seguramente lo acercará mucho en 2026.

Olson forma parte de la maquinaría ofensiva de Bravos de Atlanta para hacer daño durante cada juego. Él termina siendo el hombre clave del lineup por su descomunal poder; pero también hay otros peloteros de poder: Drake Baldwin, Ozzie Albies, Michael Harris, y Austin Riley.

Top 10 de peloteros con más HR en activo:

Giancarlo Stanton: 456 HR Mike Trout: 415 HR Aaron Judge: 382 HR Paul Goldschmidt: 374 HR Manny Machado: 374 HR Bryce Harper: 372 HR Freddie Freeman: 370 HR Nolan Arenado: 358 HR Kyle Schwarber: 351 HR Carlos Santana: 335 HR

Números de Matt Olson con Bravos de Atlanta en 2026

Matt Olson está desarrollando una de sus mejores temporadas en Grandes Ligas. El pelotero de Bravos de Atlanta, registra números impresionantes en sus primeros 37 juegos. De hecho, podría alcanzar varias marcas personales al finalizar la campaña.

Números de Olson en 2026:

- 37 juegos, 143 turnos, 35 anotadas, 44 hits, 15 dobles, 13 jonrones, 33 impulsadas, 21 boletos, 37 ponches, .308 PRO, .392 OBP, .685 SLG, 1.077 OPS