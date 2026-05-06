Refuerzo de élite en el Bronx: Rodón se perfila para abrir este domingo ante Milwaukee

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Los Yankees de Nueva York, actualmente dueños del mejor registro de la Liga Americana, están a las puertas de fortalecer aún más su cuerpo de abridores. Se espera que el estelar zurdo Carlos Rodón sea activado de la lista de lesionados para realizar su debut de temporada este domingo en el cierre de la serie contra los Cerveceros de Milwaukee.

Aunque el mánager Aaron Boone se mostró optimista el miércoles, mantuvo una pizca de cautela al mencionar que la decisión final aún no está grabada en piedra, pendiente de cómo se sienta el lanzador en los próximos días.

El camino de la rehabilitación

Rodón comenzó este 2026 fuera de acción tras someterse a una cirugía de codo durante la temporada muerta. Su proceso de recuperación en las ligas menores ha sido, en términos generales, dominante: acumuló 16 ponches con una efectividad de 3.38 en tres aperturas.

Sin embargo, su última salida en Triple-A dejó algunas dudas razonables. El martes pasado, el zurdo permitió seis anotaciones (cinco limpias) en poco más de seis entradas. A pesar de esos números, la directiva parece confiar en que su brazo ya está listo para el nivel de Grandes Ligas y que esos parpadeos son gajes del oficio en el proceso de "sacudirse el óxido".

Ajustes en la rotación

La reincorporación de Rodón implica un movimiento logístico inmediato. El puesto en la rotación será tomado del novato Elmer Rodríguez, quien tuvo un paso fugaz y complicado por el equipo grande. Rodríguez fue enviado de vuelta a Triple-A tras permitir cinco carreras en sus primeras dos aperturas.

Contexto de peso: Rodón viene de un 2025 espectacular donde terminó sexto en la votación al Cy Young, registrando una efectividad de 3.09 y superando la barrera de los 200 ponches. Si logra replicar ese nivel, los Yankees se vuelven un equipo casi imbatible.

El rompecabezas del pitcheo en Nueva York

Lo más impresionante de la situación actual de los Yankees es su récord de 25-11, logrado a pesar de las ausencias de sus dos grandes pilares. Mientras Rodón prepara su regreso, el as de la rotación, Gerrit Cole, sigue en la sala de espera tras su cirugía Tommy John del año pasado.

Según Boone, Cole todavía necesitará al menos un par de aperturas más en ligas menores antes de que podamos verlo de nuevo en el Yankee Stadium. Mientras tanto, el equipo ha sobrevivido —y prosperado— gracias a las actuaciones estelares de Max Fried y el sorprendente Cam Schlittler, quienes han mantenido el barco a flote de manera magistral.