MLB: ¿Cuántos ponches puede lograr Paul Skenes en su salida contra D-backs?

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador Paul Skenes continúa consolidándose como una de las figuras más impactantes del pitcheo en las Grandes Ligas desde su debut. Cada vez que sube al montículo con los Piratas de Pittsburgh, las expectativas aumentan, especialmente por su capacidad para dominar bateadores con una combinación de velocidad y control que lo ha convertido en una amenaza constante.

Este miércoles 6 de mayo tendrá una nueva prueba frente a los Arizona Diamondbacks, un rival al que ya ha enfrentado en varias oportunidades. Y aunque los resultados han variado, hay una tendencia clara: El pelotero de 23 años suele generar una importante cantidad de ponches cuando se mide ante esta ofensiva.

Paul Skenes - MLB

En sus tres aperturas previas contra los Diamondbacks, el derecho registró actuaciones de 9, 7 y 4 ponches, cifras que reflejan su capacidad para imponerse desde la lomita. Aunque en su salida más reciente frente a este rival la cantidad bajó considerablemente en comparación con la primera, el historial general sigue siendo favorable para proyectar otra noche de dominio.

La temporada 2026 también respalda esa expectativa. El ganador del premio Cy Young 2025 por la Liga Nacional acumula siete aperturas y un total de 39 ponches, manteniendo una progresión bastante sólida en cada presentación. Sus registros por juego han sido de 1, 5, 6, 6, 5, 7 y 9 abanicados, una secuencia que demuestra crecimiento y consistencia

Más allá de los números, lo que impresiona es la forma en la que Skenes controla el ritmo de los encuentros. Su recta de alta velocidad y la agresividad con la que ataca la zona de strike lo convierten en uno de los brazos más difíciles de descifrar en la actualidad.

Por lo tanto, de cara al duelo de este miércoles, la proyección de más de seis ponches aparece como una de las opciones más lógicas alrededor de su actuación. Arizona ha tenido problemas para descifrarlo anteriormente y el momento del lanzador invita a pensar en otra presentación dominante.

Finalmente, Paul Skenes sigue fortaleciendo su estatus como una de las grandes estrellas para el futuro de la MLB y no es para menos, gracias a que en la mayoría de sus actuaciones demuestra ser un talento generacional.