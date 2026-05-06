MLB: Yoendrys Gómez reforzará el bullpen de este equipo de la Liga Americana

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Yoendrys Gómez, quien tuvo su cuota de protagonismo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con la Selección de Venezuela, fue el protagonista de un cambio durante la tarde de este miércoles.

Y es que los Rays de Tampa Bay recibieron una cantidad de dinero por parte de los Mellizos de Minnesota, quienes ahora contarán con el oriundo de Nirgua en sus filas. Recordemos que desde el pasado 2 de mayo había sido designado para asignación.

Una nueva oportunidad para Yoendrys

Con esta adición, el conjunto de Minnesota tendrá en su roster a un lanzador muy versátil, con la capacidad de abrir juegos y de hacer relevos largos. Justamente, ambos roles los cumplió con las Medias Blancas de Chicago durante la segunda mitad de la temporada pasada.

En lo que respecta a este 2026, Yoendrys Gómez fue tomado en cuenta por el manager Kevin Cash solo en nueve oportunidades, en las cuales casi siempre terminó golpeado por los bates rivales.

Ahora con los Mellizos, el venezolano defenderá a su quinto equipo de MLB en su cuarta zafra. Vale mencionar que en 2025 pasó por Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles y Medias Blancas.

Números de Yoendrys Gómez en la temporada 2026 de la MLB

9 juegos

0 victorias

0 derrotas

1 salvado

17.1 innings

13 carreras permitidas

10 bases por bolas

13 ponches

6.23 EFE

1.67 WHIP