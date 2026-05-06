MLB: Ethan Salas lidera este ranking entre prospectos

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El receptor de los Padres de San Diego, Ethan Salas, demostró su evolución reciente al escalar 48 posiciones en la prestigiosa lista, consolidándose como una de las figuras con mayor proyección en el sistema de ligas menores. Su rendimiento ofensivo en la temporada 2026 lo ubica con un promedio de .421 y un OPS de 1.417 en sus últimos diez compromisos con el equipo de Doble A.

El impacto de los venezolanos en el ranking

La lista de los jugadores que más posiciones subieron, proporcionada por la periodista Georgeny Pérez a través de sus redes, refleja el protagonismo de varios talentos latinoamericanos. Detrás del primer lugar de Salas, se encuentra Franklin Arias. El prospecto de los Medias Rojas de Boston ascendió 30 posiciones y es ficha de los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Por su parte, Luis Lara avanzó 28 puestos, mientras que Kendry Chourio escaló 17 lugares en el listado. Ambos jugadores pertenecen a la organización de los Tiburones de La Guaira, sumando valor al desarrollo de los peloteros formados en el beisbol local que ahora destacan en el sistema organizado de los Estados Unidos.

Detalles de la actuación reciente de Ethan Salas

La evolución en el ranking responde al nivel de juego exhibido en el terreno. Recientemente, Salas registró su primer encuentro de tres imparables en la presente campaña, demostrando consistencia en el plato.

El jugador pertenece a las Águilas del Zulia, quien debutó en la LVBP en la temporada 2022-2023. La proyección actual lo mantiene como una prioridad dentro de la organización de San Diego.