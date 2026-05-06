MLB: ¿Cuál es la hembra del juego entre Yankees y Rangers?

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York y Rangers de Texas se enfrentan este miércoles 6 de mayo en uno de los duelos más importantes y entretenidos de la jornada en el beisbol de las Grandes Ligas. En lo que se espera que sea un duelo de pitcheo, Will Warren y Nathan Eovaldi serán los encargados de subir a la lomita.

Eso sí, aunque se espera que sea un compromiso bastante disfrutable para los fanáticos de la pelota estadounidense, hay un favorito bastante claro en las casas de apuestas, tanto por presente como por otros factores que inclinan la balanza hacia un lado.

¿Quién es hembra en el duelo entre Yankees y Rangers?

Según reflejan las cuotas en las casas de apuestas, los Yankees de Nueva York (-180) aparecen como favoritos claros en este segundo duelo de la serie ante los Rangers de Texas (+150), que en efecto, aparecen como hembra en este juego de pelota.

Las razones parecen bastante obvias. Con récord de 25 victorias y 11 derrotas, los neoyorquinos son el mejor equipo de toda la Liga Americana, y el segundo mejor de las Grandes Ligas, solo por detrás de los Bravos de Atlanta. Por su parte, Texas es tercero en la División Oeste, con marca de 16 triunfos y 19 caídas.

Además, Will Warren tiene efectividad de 2.39 en siete aperturas, con foja de cuatro victorias sin caídas, por lo que es uno de los mejores abridores del momento. En cambio, Nathan Eovaldi ha lucido tambaleante, con marca de 3-4 y efectividad que se ubica en 4.76. Sin duda, motivos para pensar en que Texas parte en desventaja.