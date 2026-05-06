Mano dura en la MLB: Framber Valdez suspendido tras incidente ante los Red Sox

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) no ha dejado pasar por alto el altercado del pasado martes. El lanzador zurdo de los Detroit Tigers, Framber Valdez, ha sido sancionado con seis partidos de suspensión y una multa económica (cuyo monto permanece bajo reserva) tras el pelotazo propinado al campocorto de los Boston Red Sox, Trevor Story.

La medida, anunciada oficialmente este miércoles, busca frenar las represalias directas en el montículo, un tema que la liga ha vigilado con lupa en las últimas temporadas.

El detonante: jonrones y tensión en la cuarta

El incidente ocurrió durante la cuarta entrada de un encuentro que terminó siendo una pesadilla para Detroit, con una derrota final de 10-3. Tras permitir dos cuadrangulares consecutivos que abultaron la pizarra a favor de Boston, la frustración de Valdez pareció desbordarse.

Sin mediar palabra, el siguiente lanzamiento del zurdo impactó directamente en el cuerpo de Trevor Story. La reacción fue inmediata: ambos dugouts se vaciaron, generando un momento de alta tensión en el terreno de juego que obligó a los umpires a intervenir para evitar que los empujones pasaran a mayores.

Consecuencias para el cuerpo técnico

La liga también determinó que la responsabilidad recae parcialmente en la gestión del equipo. Por ello, el mánager de los Tigers, A.J. Hinch, recibió una suspensión de un partido y una multa adicional. Hinch cumplirá su castigo de forma inmediata, quedando fuera del banquillo para el cierre de la serie contra los Red Sox este mismo miércoles.

El proceso de apelación

A pesar de la severidad del castigo, Valdez no se marchará a las duchas todavía. Al igual que la mayoría de los jugadores en estos casos, el lanzador ha decidido apelar la sanción, lo que le permite seguir activo mientras se resuelve el proceso burocrático con el sindicato de jugadores y la oficina del comisionado.