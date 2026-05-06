Luis Arráez y el arte de evitar el tercer strike: ¿Mejorará su cifra de ponches esta temporada?

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Cuando se menciona a Luis Arráez, lo primero que destacan analistas y fanáticos es que se trata de un bateador único, inteligente, paciente y de excelente contacto. De hecho, gracias a esos detalles es que cuenta con tres títulos de bateo seguidos, y con equipos distintos.

Pero eso no queda allí. La Regadera no es un pelotero que se dedica únicamente a conectar hits cada vez que se para en el plato, ya que otro aspecto en el que sobresale tiene que ver con su talento para evitar los ponches, algo que sin duda suele generar enormes dolores de cabeza a los lanzadores rivales.

En 2026, tampoco es una opción poncharse para Arráez

Entramos en el segundo mes de acción de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, y para sorpresa de nadie el nombre de Luis Arráez resalta como el que menos veces se ha abanicado, demostrando de esa manera que es un bateador difícil de poner out.

Y es que si tomamos en cuenta exclusivamente a los jugadores calificados, con más de 100 visitas al plato, el venezolano solo tiene 6 ponches en 133 turnos. Su más cercano perseguidor en ese sentido es Ernie Clement, que acumula 10 en 146 turnos.

Foto: MLB

Esto no es nada nuevo para el oriundo de San Felipe, que seguramente tratará de firmar su quinta temporada seguida como el jugador que menos veces es liquidado con el tercer strike. Recordemos que a partir de 2022 marcó esa tendencia y desde entonces ha cumplido con creces, al punto de mejorar cada vez más sus números.

Asimismo, de acuerdo con proyecciones del portal especializado FanGraphs, Luis Arráez podría cerrar la campaña 2026 con unos 26 ponches, una cifra que para este beisbol moderno luce bastante irreal.

Cifras de ponches de Luis Arráez por temporada