Aaron Judge desafía el tiempo y la historia: 15 jonrones en tiempo récord

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Hay momentos en el béisbol donde los números dejan de ser estadísticas para convertirse en poesía. Aaron Judge, el actual capitán de los New York Yankees, ha vuelto a demostrar por qué es el epicentro del poder en el Yankee Stadium. Al conectar su 15.º vuelacercas de la temporada en el juego número 37, "El Juez" ha establecido una marca personal de precocidad que pone a temblar los récords de la franquicia.

A pesar de la derrota del equipo ante los Texas Rangers el miércoles por la noche, el batazo de Judge fue el foco de atención mundial. Nunca antes, ni siquiera en su histórica temporada de 62 jonrones en 2022, el gigante de 6'7" había llegado a los 15 cuadrangulares tan temprano en el calendario.

Tras las huellas de "A-Rod" y los inmortales

El ritmo de Judge es, literalmente, algo que no se veía en el Bronx en casi dos décadas. Para encontrar a un Yankee que llegara a los 15 jonrones de forma más rápida, hay que remontarse a 2007, cuando Alex Rodríguez alcanzó la cifra en solo 31 juegos.

Con este estacazo, Judge se une a un club extremadamente exclusivo de jugadores de los Yankees con al menos 15 jonrones en los primeros 37 juegos del equipo:

Mickey Mantle: 17 (1956)

Babe Ruth: 16 (1926 y 1928)

Aaron Judge: 15 (2026)

Alex Rodríguez: 15 (2007)

Un ascenso imparable en la lista histórica

El cuadrangular, una línea feroz ante los envíos de Nathan Eovaldi, también tuvo implicaciones en la lista de todos los tiempos. Fue el jonrón número 383 de su carrera, lo que le permitió superar a figuras como Frank Howard y el miembro del Salón de la Fama Jim Rice. Actualmente, Judge se encuentra empatado con Larry Walker en el puesto 70 de la historia de la MLB.

Si Aaron Judge mantiene este ritmo frenético durante el resto de la campaña, las proyecciones indican que podría terminar el 2026 con 66 cuadrangulares, lo que superaría su propio récord de la Liga Americana establecido hace cuatro años.