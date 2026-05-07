MLB: Francisco Álvarez determinante en el resurgir de New York Mets

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En un momento tan importante donde New York Mets necesitan regresar a competir en la presente temporada de las Grandes Ligas, el nombre de Francisco Álvarez está sonando con fuerza como pieza determinante a la ofensiva, que es liderado por el dominicano Juan Soto.

Los metropolitanos sumaron su segunda victoria ante Colorado Rockies en el Coors Field, siendo la tercera consecutiva y la cuarta en los últimos cinco enfrentamientos. En la jornada de este miércoles 6 de mayo, el pelotero venezolano rindió de gran manera sonando par de indiscutibles, remolcada, anotada y boleto en cuatro apariciones al plato.

El receptor, quien alineó como octavo bate y toletero designado, fue el encargado de consolidarse la blanqueada en ese entonces de los de Queens, con sencillo para empujar la quinta carrera de su equipo, en la parte alta de la sexta entrada, siendo una diferencia que no podrían alcanzar los rocosos en el resto del compromiso. Además de eso, el jugador jugó "caribe" para evitar un doble play en el cuarto capítulo, siendo un tramo donde los neoyorquinos fabricaron un rally de tres rayitas.

Francisco Álvarez cumple en alza de los Mets

Tomando en cuenta que tienen una de las plantillas más caras de Las Mayores, solo superado por Los Angeles Dodgers, los dirigidos por Carlos Mendoza están en la obligación de despertar y abandonar el sótano en la División Este de la Liga Nacional, donde se han mantenido a lo largo de la primera mitad de la campaña.

El madero de Álvarez se ha mantenido consistente en el primer mes y apunta a seguir con ese ritmo, coleccionando promedio al bate de .240, cuatro jonrones, nueve impulsadas, 24 hits, 11 anotaciones, .311 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .719 en 100 visitas al plato.