MLB: Martín Pérez firma otra apertura de calidad sin apoyo ofensivo de Atlanta

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Martín Pérez tomó el montículo en la jornada de este miércoles, en el T-Mobile Park, con la intención de sumar otra victoria a sus registros. Sin embargo, los bates de los Bravos de Atlanta nunca aparecieron y el marcador final reflejó un 3 a 1 favorable a los Marineros de Seattle.

La línea de trabajo del oriundo de Las Matas fue de 5.2 entradas en las que toleró cinco indiscutibles y dos anotaciones, además que regaló una base por bolas y ponchó a cinco bateadores. Justamente, esta segunda derrota fue bastante similar a la que sufrió el pasado 11 de abril, cuando sus compañeros tampoco lo apoyaron a nivel ofensivo.

Martín cumplió, pero Atlanta no

El encuentro comenzó con dominio absoluto por parte de Martín Pérez, que retiró en fila a sus primeros cinco rivales antes de que Cole Young le conectara un hit en la baja del segundo capítulo.

Para el tercer episodio fue castigado por dos compatriotas, ya que Jhonny Pereda le abrió con hit y Leo Rivas le siguió con un doble. Minutos más tarde, y con las bases llenas, Cal Raleigh bateó para doble matanza y remolcó la primera anotación de la tarde.

Tanto en el cuarto como en el quinto, el zurdo venezolano no dio respiro a la toletería de Seattle y los retiró sin inconvenientes. No obstante, Julio Rodríguez le disparó un jonrón solitario en el sexto que significó su salida del juego.

Respecto a la ofensiva de Atlanta, hasta el sexto episodio solo tres bateadores pudieron embasarse ante el abridor Bryan Woo, de los cuales dos fueron por medio de boletos.

Números de Martín Pérez en la temporada 2026 de la MLB