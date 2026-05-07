Wilyer Abreu quiere otro Guante de Oro: Vea sus dos nuevas joyas defensivas

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Ya parece bastante evidente que Wilyer Abreu está enfocado en ganarse otro Guante de Oro, y eso que apenas iniciamos el segundo mes de la temporada 2026. En la jornada de este miércoles, el zuliano protagonizó no una, sino dos atrapadas de alto nivel que desde ya compiten por ser la jugada de la semana en la MLB.

Wilyer de Oro

La blanqueada 4 a 0 de las Medias Rojas de Boston frente a los Tigres de Detroit tuvo esas dos jugadas del venezolano como el decorativo perfecto. Pero antes de saber cómo y cuándo sucedieron, vale mencionar que a nivel ofensivo falló en sus cinco visitas al plato, con tres ponches.

El primer aporte del guante de Wilyer Abreu fue clave en el choque, ya que evitó que los bengalíes tomaran la delantera en el marcador. Y es que en la baja del segundo capítulo, con las bases llenas, el marabino se deslizó de forma espectacular para atrapar una línea de Jace Jung que significó el tercer out.

Por su parte, en la baja del octavo, el venezolano capturó otra línea peligrosa por su pradera tras un buen batazo de Kevin McGonigle, robándole de esa manera lo que pudo haber sido incluso un extrabase para iniciar el inning.