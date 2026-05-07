MLB: Ildemaro Vargas encaminado a la mejor temporada de su carrera 

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La carrera del venezolano de los Arizona Diamondbacks, Ildemaro Vargas, está tomando un giro fascinante e inesperado en el beisbol de las Grandes Ligas. El utility de 34 años de edad está en el mejor momento de su carrera de 9 temporadas en el show.

Entre finales del 2025 e inicios de este 2026, Vargas completó una seguidilla de 27 juegos conectando al menos un imparable, la más larga para un jugador nacido en Venezuela.

Esa buena racha tiene a “Caripito” como el líder bate de todas Las Mayores con promedio ofensivo de .364 (110-40). Además, su producción ofensiva arroja 6 jonrones, 7 dobles, 2 triples, 22 carreras remolcadas y 19 anotadas.

Su actuación es aún más destacable porque es la primera vez en 9 años que Ildemaro es jugador titular indiscutible de una alineación.

Ya igualó su tope máximo en cuadrangulares (6 en 2019) y está cerca de las fletadas (le faltan 9) e imparables (le faltan 27). Van apenas 28 juegos de la campaña y gracias a su producción, proyecta a jugar más de 100 compromisos por primera vez.

LA INFLUENCIA DE LA LVBP

Ildemaro es ampliamente uno de los mejores bateadores venezolanos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en al menos la última década. Eso hace especial que ahora su producción esté bajo las miradas de los seguidores de la Major League.

La LVBP es una Liga competitiva, élite en el Caribe y trampolín para la Gran Carpa. Hoy Ildemaro es un ejemplo claro de ellos.

Qué un pelotero como él nunca haya tomado más de 272 turnos en una temporada anteriormente y que ahora, a sus casi 35 años, lidere toda la MLB en average y esté entre los bateadores más calientes de la campaña, habla muy bien de su constancia y capacidad para adaptarse a los roles que sus organizaciones necesiten.

Al momento de estas líneas, Vargas acaba de conectar otro sencillo para extender su buen momento.