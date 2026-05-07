MLB: Eugenio Suárez está casi listo para volver a la acción

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Después de casi dos semanas fuera de acción, todo parece indicar que el regreso de Eugenio Suárez al campo puede concretarse en los próximos días, si los exámenes confirman la buena evolución de en su lesión.

Esto debido a que el venezolano debe someterse a una nueva resonancia, para determinar cómo está su músculo oblicuo, que fue en el lugar donde presentó la distensión y si el resultado es positivo, podrá comenzar a entrenar nuevamente a partir de mañana para estar listo aproximadamente a partir de la próxima semana.

Esto dice Eugenio Suárez sobre su regreso a Redes

Aunque desea volver lo más pronto posible, "Bolibomba" está consciente de que lo primordial es que esté completamente recuperado para poder llegar produciendo a su equipo.

"Espero poder empezar a hacer más en el campo mañana. Tenemos que asegurarnos de que la lesión está sanando bien para poder volver al 100%", mencionó Suárez en una entrevista con Beisbol Play.

Eugenio Suárez exhibe estos números en la campaña 2026

Antes de ser incluido en la lista de lesionados, el infielder venezolano acumulaba tres conexiones de cuatro esquinas, 11 carreras impulsadas y 10 anotadas.

Aunado a eso, su average es de .231 y su OPS de .663, luego de sus primeras 91 apariciones al plato. Actualmente el balance de los Rojos de Cincinnati, equipo de Suárez, es positivo con récord de 20-18, no obstante, marchan en la última posición de su división.