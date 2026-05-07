MLB: ¡Nuevo debutante! Angelinos llama al "Big Show" a Omar Martínez

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A mes y medio de iniciada la temporada 2026 en las Grandes Ligas siguen llegando las buenas noticias para los peloteros venezolanos y en esta ocasión, es el receptor Omar Martínez, quien acaba de recibir el llamado a Las Mayores por parte de la organización de Angelinos de Anaheim.

Martínez, de 24 años, se convertirá en el séptimo venezolano en debutar este año en el mejor beisbol del mundo y el número 512 de todos los tiempos, sumando cada vez más figuras criollas a la gran carpa.

Números de Omar Martínez en lo que va de 2026

Omar, es un receptor que batea a la zurda y necesitó solamente 20 encuentros está campaña en Triple A, para demostrar que estaba listo para el show con una franquicia que lleva un récord de 15-23, hasta el momento.

En ese periodo (20 juegos), el joven criollo despachó cuatro cuadrangulares, remolcó siete rayitas, dejando un promedio de bateo de .212 y un OPS de .731.

Omar Martínez, un receptor de mucho poder

Este careta perteneciente a las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y en lo que respecta a su ofensiva, lo más destacable es si capacidad para conectar la pelota con fuerza y eso queda en evidencia en sus últimos tres años en Las Menores, consiguiendo el doble dígito en bambinazos desde 2023 hasta 2025.

Desde el staff de la marca Meridiano felicitamos a Omar y esperamos que pueda demostrar todo su talento en el "Big Show".