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MLB: ¡Nuevo debutante! Angelinos llama al "Big Show" a Omar Martínez

El careta cuenta con un buen poder y espera quedarse en el equipo grande

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Meridiano

Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 06:23 pm
MLB: ¡Nuevo debutante! Angelinos llama al "Big Show" a Omar Martínez
FOTO CORTESÍA: GETTY IMAGES
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A mes y medio de iniciada la temporada 2026 en las Grandes Ligas siguen llegando las buenas noticias para los peloteros venezolanos y en esta ocasión, es el receptor Omar Martínez, quien acaba de recibir el llamado a Las Mayores por parte de la organización de Angelinos de Anaheim.

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Martínez, de 24 años, se convertirá en el séptimo venezolano en debutar este año en el mejor beisbol del mundo y el número 512 de todos los tiempos, sumando cada vez más figuras criollas a la gran carpa.

Números de Omar Martínez en lo que va de 2026

Omar, es un receptor que batea a la zurda y necesitó solamente 20 encuentros está campaña en Triple A, para demostrar que estaba listo para el show con una franquicia que lleva un récord de 15-23, hasta el momento.

En ese periodo (20 juegos), el joven criollo despachó cuatro cuadrangulares, remolcó siete rayitas, dejando un promedio de bateo de .212 y un OPS de .731.

Omar Martínez, un receptor de mucho poder 

Este careta perteneciente a las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y en lo que respecta a su ofensiva, lo más destacable es si capacidad para conectar la pelota con fuerza y eso queda en evidencia en sus últimos tres años en Las Menores, consiguiendo el doble dígito en bambinazos desde 2023 hasta 2025.

Desde el staff de la marca Meridiano felicitamos a Omar y esperamos que pueda demostrar todo su talento en el "Big Show".

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