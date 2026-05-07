MLB: Este lanzador de los Marlins asegura esta cantidad de ponches ante Orioles

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Los Marlins de Miami volverán a confiar este jueves 7 de mayo en uno de sus brazos más consistentes de la temporada 2026. El derecho Max Meyer será el encargado de abrir el compromiso frente a los Orioles de Baltimore, en un duelo que genera expectativa por el gran momento que atraviesa el joven lanzador.

Con apenas siete presentaciones en la actual campaña, el serpentinero de 27 años se ha consolidado como una de las piezas más sólidas de la rotación de Miami. Su capacidad para dominar a los bateadores rivales y generar ponches de manera constante lo han convertido en uno de los nombres más seguidos dentro de la organización.

Max Meyer - MLB

El derecho afrontará un reto inédito en su carrera dentro de las Grandes Ligas, ya que será la primera vez que se mida ante los Orioles de Baltimore desde su debut en MLB en 2022. La expectativa alrededor de esta apertura crece debido al exitoso rendimiento que ha mostrado durante las primeras semanas de temporada.

Hasta ahora, Meyer acumula 40 ponches en siete aperturas, una cifra que refleja el dominio que ha tenido desde la lomita. Su producción de abanicados se ha mantenido estable salida tras salida, registrando actuaciones de 5, 6, 4, 5, 8, 5 y 7 ponches respectivamente.

Ese comportamiento estadístico convierte al lanzador de Miami en una de las opciones más atractivas para seguir durante la jornada del jueves.

Uno de los aspectos más destacados del desempeño de Meyer en 2026 ha sido el control de sus lanzamientos rompientes y la agresividad con la que ataca la zona de strike desde los primeros innings. Esa combinación le ha permitido trabajar con ventaja en los conteos y limitar el contacto sólido de los rivales.

Finalmente, los Marlins de Miami esperan que el diestro mantenga ese nivel frente a una ofensiva de Baltimore que suele exigir mucho a los lanzadores abridores y que es una toletería agresiva en los primeros instantes de los compromisos.