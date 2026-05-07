MLB: ¿Cuál equipo es hembra en el juego entre Boston y Tampa Bay?

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Duelo interesante entre rivales de la División Este de la Liga Americana. Este jueves 7 de mayo, los Medias Rojas de Boston regresan a su casa, el mítico Fenway Park, para iniciar una serie de cuatro compromisos ante uno de los equipos más encendidos de todo el beisbol, como lo son los Rays de Tampa Bay.

¿Quién será hembra en este compromiso?

Ambos equipos llegan en posiciones muy distintas. Boston tiene récord de 16 victorias y 21 derrotas, y se ubican en la última posición de la División Este. En la otra acera, Tampa Bay tiene foja de 24-12 y son el segundo mejor equipo de toda la Liga Americana, solo por detrás de los Yankees.

A pesar de esto, los Medias Rojas llegan con cierta inspiración, luego de barrer a los Tigres de Detroit en el Comerica Park, serie que les ha permitido "volver a la vida" de alguna manera. Eso sí, los Rays también vienen inspirados, al haber ganado nueve de sus últimos 10 juegos disputados.

Curiosamente, pese a que Tampa Bay acumula seis triunfos al hilo, son ellos quienes aparecen como hembra (-105) en las apuestas para este compromiso, en donde Boston (-115) tiene un ligero favoritismo.

Esta situación podría deberse al duelo de pitcheo que veremos. Por los Medias Rojas irá el novato Jake Bennett, en la que será su segunda salida en las Grandes Ligas. Bennett debutó el pasado 1 de mayo, ante Houston, en una actuación en la que permitió solo cinco inatrapables y una carrera en cinco episodios, para llevarse su primera victoria en Las Mayores.

Por el cuadro visitante, el relevista Griffin Jax será el encargado de subir al montículo, por lo que será un día de bullpen en Fenway. Precisamente, el cuerpo de relevistas de Tampa no ha sido tan confiable, con efectividad de 4.19 en 2026, la 17ma de todo MLB. Con estos datos, podemos entender mejor la cuota de este compromiso.