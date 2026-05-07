Alarma en el Bronx: El "Marciano" Domínguez sufre esguince tras jugada de sacrificio

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La prometedora campaña de Jasson Domínguez con los Yankees de Nueva York ha sufrido un freno inesperado. El joven jardinero izquierdo se vio obligado a abandonar el encuentro del jueves frente a los Rangers de Texas tras protagonizar un violento impacto contra la pared de seguridad mientras realizaba una espectacular atrapada en la primera entrada.

El momento del impacto

El incidente ocurrió apenas iniciaba el juego, cuando Brandon Nimmo conectó un sólido batazo a 101 mph. Domínguez, en una demostración de velocidad y entrega, recorrió 81 pies hacia la zona profunda del jardín izquierdo. Logró capturar la bola a una distancia de 375 pies del plato, pero la inercia de su carrera provocó que su hombro impactara de lleno contra la pantalla publicitaria de video.

La fuerza del choque fue tal que sus gafas de sol salieron disparadas mientras caía de pecho sobre la zona de advertencia. La escena generó preocupación inmediata, movilizando no solo a su compañero Trent Grisham, sino a un nutrido grupo del staff técnico encabezado por el mánager Aaron Boone. El cuerpo médico, integrado por Tim Lentych, Jimmy Downam y el especialista en rehabilitación Michael Schuk, ingresó al terreno para evaluar al jugador.

Diagnóstico médico y estado de salud

Tras la victoria de los Yankees, el departamento de comunicación del equipo emitió un reporte actualizado. Domínguez presenta un esguince acromioclavicular leve en el hombro izquierdo. Aunque la imagen del choque fue alarmante, las pruebas de protocolo de conmoción cerebral han resultado negativas hasta el momento, descartando daños neurológicos tras el impacto.

Pese a que el jardinero pudo retirarse del campo por su propio pie —tras un breve momento de recuperación en el que se le vio estirando el cuello y señalando la zona afectada—, el equipo confirmó que será enviado a la lista de lesionados para garantizar su recuperación total.

Ajustes estratégicos en el diamante

La salida de Domínguez obligó a Aaron Boone a realizar una reconfiguración defensiva inmediata para mantener la solvencia en el campo. Los movimientos quedaron de la siguiente manera:

Cody Bellinger se desplazó del jardín derecho al izquierdo para cubrir la vacante de Domínguez.

Amed Rosario dejó la antesala para patrullar el jardín derecho.

Ryan McMahon ingresó al juego para encargarse de la tercera base.

Esta lesión representa un contratiempo significativo para Domínguez, quien apenas disputaba su segundo encuentro en los jardines esta temporada. Los Yankees ahora deberán gestionar su profundidad en el roster mientras esperan el regreso de una de sus piezas jóvenes más explosivas.